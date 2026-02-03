Dos profesores canarios, premiados como mejores docentes de España

El docente canario Ricardo Acosta Alonso, del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Vega, en Icod de los Vinos, ha sido galardonado con el Premio EDUCA ABANCA al Mejor Docente de España 2025 en la categoría de Educación Primaria, dentro de la novena edición de estos reconocimientos de ámbito estatal.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias confirma que Ricardo Acosta fue seleccionado entre los finalistas de su categoría procedentes de distintos puntos del país, en un certamen que reconoce la excelencia, la vocación y el compromiso del profesorado en las diferentes etapas educativas.

En la misma ceremonia resultó también premiada Paula Hernández Dionis, distinguida como Mejor Docente de España en la categoría de Universidades, sumando así un nuevo reconocimiento para el talento docente de Canarias en esta edición de los Premios EDUCA ABANCA.

La Consejería de Educación ha destacado que estos reconocimientos ponen en valor el trabajo diario del profesorado canario, su capacidad para innovar en el aula y su papel fundamental en el acompañamiento del alumnado, reforzando el talento de los docentes del archipiélago a nivel nacional. En redes sociales, la Consejería ha publicado la noticia con el siguiente texto: "¡Un año más, los Premios EDUCA ABANCA reconocen el talento docente de nuestra tierra!"

Y prosigue que "en esta novena edición, Ricardo Acosta Alonso, del CEIP La Vega, en Icod de los Vinos, ha sido galardonado como Mejor Docente de España 2025 en la categoría de Educación Primaria". No es el único docente canario que se suma a este reconocimiento.

Talento y vocación de los docentes canarios

"También Paula Hernández Dionis, de la Universidad de La Laguna (ULL), distinguida como Mejor Docente de España en la categoría de Universidades". Desde el Ejecutivo canario expresan las felicitaciones a ambos: "¡Enhorabuena a ambos y gracias por inspirar cada día desde las aulas!".

En esta edición, la Gala de los IX Premios Educa Abanca también distinguió a otros docentes destacados de diferentes puntos del país y etapas educativas. Entre ellos, Mari Carmen Sáez Moreno, profesora en el CEIP Cristo del Valle (Fuentealbilla) en la categoría de Educación Infantil; Fina Paulos Lareo, profesora del IES Maximino Romero de Lema (Baio-Zas), en el apartado de Educación Secundaria; Óscar Manuel Rey Calo, docente en el IES Maximino Romero de Lema (Baio-Zas), reconocido en la categoría de Formación Profesional; y Mireia Portero Aylagas, docente en los centros Innovación y Desarrollo Docente (San Cugat del Vallés), que se alzó con el premio en la categoría de Educación No Formal.

