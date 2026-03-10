Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un profesor de secundaria tras una broma de sus estudiantes que terminó en tragedia

Los alumnos, al escuchar al profesor, se subieron a dos vehículos atropellándole accidentalmente tras lanzar papel higiénico sobre uno de los árboles del patio.

Imagen de archivo de una aula de un colegio

Imagen de archivo de una aula de un colegio

Manuel Pinardo
Publicado:

Tragedia en Estados Unidos tras la muerte de un profesor de secundaria. Los estudiantes fueron acusados de homicidio después de atropellar a Jason Hughes de 40 años. Los jóvenes estaban gastándole una broma a su profesor lanzándole papel higiénico sobre uno de los árboles de su patio.

"Hughes esperaba con ilusión esa broma", según ha contado su mujer al medio 'The New York Times', también profesora en el mismo instituto. Al salir de la vivienda para sorprenderlos, el hombre se resbaló y cayó sobre la carretera. Los estudiantes al escucharle salir, se subieron a dos vehículos para escapar y accidentalmente lo atropellaron.

Murió camino al hospital

Los jóvenes bajaron del vehículo inmediatamente para socorrer a su profesor y llamaron a emergencias. Hughes falleció de camino al hospital de la localidad de Gaineshville. El conductor de 18 años fue acusado de homicidio vehicular.

La mujer del profesor ha pedido a la Policía que se le retiren los cargos. "Esta es una tragedia terrible y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes", contó la mujer al citado medio.

Los otros cuatro estudiantes fueron detenidos y acusados de allanamiento ilegal y tirar basura en propiedad privada. Han quedado en libertad bajo fianza y los miembros de la comunidad han instalado un monumento frente a la escuela donde Hughes impartía clases y enseñaba.

