La madre y la hermana de una de las monjas excomulgadas de Belorado, sobre Pablo de Rojas: "Me daba muy mala espina"

La batalla por el convento de Belorado contiua. Las monjas rebeldes se han distanciado del falso obispo, pero siguen atrincheradas. Ellas insisten en que ese edificio les pertenece y que solo se marcharán en caso de que exista una resolución judicial que les obligue. Mientras tanto, el arzobispado insiste en que se tienen que ir. Y es que, precisan que al ser una decisión que ellas adoptaron de manera libre y voluntaria, ya no forman parte de la comunidad de las Clarisas.

En Antena 3 Noticias hemos podido hablar con la madre y la hermana de una de las monjas excomulgadas. Aseguran que se encuentran bien, tranquilas, pero reconocen que siempre dudaron de la figura de Pablo de Rojas y de José Ceaceros. La hermana de esta monja excomulgada mantiene que "ellas, de momento, no van a hablar".

Mientras tanto, la madre explica que el falso obispo, al que echaron junto al cura coctelero, "es un estafador" y que le "daba muy mala espina". Tras su ruptura con la Iglesia, se niegan a abandonar Belorado: "están peleando por lo suyo", mantiene.

En un comunicado han defendido que ellas son las legítimas poseedoras del inmueble. De titularidad eclesiástica, les recuerda el Arzobispado. "Ellas se van coN las deudas, ¿y los bienes? ¿por qué los bienes no?, sentencia la hermana. No piensan irse hasta que haya una resolución judicial contra ellas. De no hacerlo de manera voluntaria, tomarán acciones legales, "la Justicia dirá si tienen que salir o no tienen que salir". Hasta entonces, permanecerán en su interior.

El Arzobispado iniciará acciones legales

El Arzobispado de Burgos va a iniciar acciones legales si estas diez exmonjas clarisas de Belorado y Orduña excomulgadas el sábado no llevan a cabo el abandono de manera voluntaria del monasterio, para lo que se les ha dado un plazo "prudencial" que no ha sido especificado.

El arzobispo Mario Iceta, como comisario pontificio y representante legal de los conventos de Belorado, Orduña y Derio, señala que las diez exreligiosas, una vez excomulgadas y expulsadas de la vida consagrada, carecen de título legal para permanecer en los monasterios, por lo que deberá abandonarlos. "Se les envió una comunicación aclarando la situación", ha confirmado Iceta.

Además, insistía en que llevarán de un modo "tranquilo y sereno" el requerimiento de salida del convento y se les proporcionará un "plazo prudencial", puesto que no quieren actuar de una manera precipitada. "Esperemos que ellas se den cuenta de que al no ser religiosas no pueden permanecer en el monasterio", relataba. Tendrían previsto esperar hasta los primeros días de julio, pero sin plazo establecido.

"Ninguna amenaza"

La Comisión Gestora del Arzobispado de Burgos ha asegurado que "jamás" ha manifestado "ninguna amenaza al recurso a la fuerza pública" ni "ningún tipo de coacción", incidiendo en su "respeto y consideración hacia las exreligiosas" de Belorado.

