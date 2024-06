El arzobispo de Burgos excomulga a las monjas de Belorado tras el cisma con la Iglesia católica

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, declara la excomunión de las diez clarisas del monasterio de Belorado (Burgos). Ellas mismas explicaron que se habían separado, de forma voluntaria, de la Iglesia católica.

Las monjas señalaron en un burofax que no comparecerían ante el Tribunal Eclesiástico. Iceta asegura que recibió un comunicado firmado "personalmente" por las monjas clarisas de Belorado donde afirman de forma "unánime" que no se iban a presentar a la citación del tribunal prevista para este viernes.

Además, añaden que ya se "desvincularon" de la Iglesia Católica el día 8 de mayo y que lo hicieron público días después, el 13 de mayo.

El arzobispo de Burgos, Comisario Pontificio y Representante Legal de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio, ha tomado la decisión de excomulgar a las monjas tras leer el burofax remitido el viernes en la que se leía su declaración de "separación voluntaria" de la Iglesia conciliar. También ha comunicado la Declaración de dimisión (expulsión) de la vida consagrada a todas las monjas que han incurrido en cisma.

La declaración de excomunión y de expulsión de la vida consagrada ya ha sido remitida y recibidas por las exreligiosas, han confirmado a EFE fuentes del Arzobispado.

Las monjas tendrán que abandonar el Monasterio

Las hermanas que viven en el convento de Belorado aseguran que la decisión de separarse de la Iglesia Católica fue adoptada de forma "voluntaria" y acordada por todas ellas. Un hecho que les ha llevado a la excomunión, "una acción jurídica considerada por la Iglesia como una medida medicinal, que mueva a la reflexión y a la conversión personal", explica el Arzobispado.

"La Iglesia muestra siempre sus entrañas de misericordia y, como Madre, está dispuesta a acoger a sus hijos que, como el hijo pródigo, confían en la misericordia de Dios y emprenden el camino de vuelta a la casa del Padre", recoge el comunicado remitido a los medios.

El Arzobispado de Burgos ha explicado que existe todavía comunidad monástica formada por las hermanas que no han incurrido en excomunión puesto que no han secundado el cisma: son las cinco hermanas mayores y otras tres hermanas que no se encuentran en el monasterio,, pero sí pertenecen a esa comunidad.

Asimismo, el Arzobispado ha remarcado que las hermanas mayores son una "prioridad" en sus preocupaciones, de modo que la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu ha previsto la forma de atender de modo inmediato a estas hermanas en el mismo Monasterio de Berolado, desplazando para habitar en el monasterio a algunas hermanas procedentes de otros monasterios de la Federación.

La excomunión supone que las 10 monjas deben abandonar el monasterio de Belorado. Una decisión que estudiarán los servicios jurídicos del Arzobispado y la analizarán el lunes.

El Arzobispado ha afirmado a 'EFE' que la intención es que las religiosas de la Federación entren "a la mayor brevedad posible" en el monasterio de Burgos para atender a las monjas mayores, aunque su entrada no se producirá hasta que no salgan las ya excomulgadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com