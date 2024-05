Habla la monja que se rebeló contra Pablo de Rojas en el convento de Belorado: "Llegó diciendo: 'a partir de ahora soy el superior'"

La polémica y el desconcierto sobre la historia de las religiosas clarisas del Monasterio de Belorado continúa sobre la mesa. Todo se desencadenó tras un comunicado, en el que anunciaban que abandonaban la Iglesia católica. Se trata de un escrito firmado por la madre abadesa, sor Isabel de la Trinidad, en nombre de las 16 hermanas que forman la comunidad religiosa. En él precisaban que pasaban a estar bajo la tutela y jurisdicción de Pablo de RojasSánchez-Franco y su llamada Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, que no están en comunión con Roma y cuyo fundador fue excomulgado en 2019. En el programa Espejo Público de Antena 3 se recoge el testimonio de la única monja que se ha desmarcado del resto.

"Estuvo intentando convencerme, pero estuve muy firme"

En dicho testimonio, que ofrece 'El Diario de Burgos', la monja asegura que están siendo víctimas de una secta. "Se presenta diciendo que es obispo de no sé qué. Dice: 'desde ahora, yo soy el superior, el que manda en la comunidad y ustedes están bajo mi jurisdicción", ante lo que confiesa: "yo me levanté y le rebatí bastante. Estuvo intentando convencerme, pero estuve muy firme. He estado tres días sin misa y sin nada y decidí que así no podía estar. He sufrido una vigilancia total para que no pudiera hablar con las hermanas mayores. No me han dejado despedirme de ellas, igual ni saben que ya no estoy allí. Fue una decisión firme, tenía que salir. Sobre todo, para no pertenecer a esta secta por nada del mundo. En ese ambiente ya no se podía estar", sentencia.

Las monjas llegaron a compartir en el recién creado perfil @tehagoluz de Instagram un vídeo y una imagen en la que se les puede apreciar con sus familias y con el religioso que las acompaña en el proceso, miembro de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, a las órdenes de Pablo de Rojas. Junto a la fotografía se puede leer: "Hermanas llamadas 'cismáticas encerradas, secuestradas, manipuladas y alejadas de sus familias". Así tratan de desmentir las informaciones que se han difundido estos días. "No nos vamos de la Iglesia. Os lo iremos explicando. Así que a los que estáis preocupados por esto tened un poco de paciencia", precisaban.

Entre tanto, anunciaron que querían vender un convento para comprar el monasterio de Orduña a la Iglesia. Por su parte, el Arzobispado de Burgos y el Obispado de Vitoria se han mostrado sorprendidos por el anuncio.

Podrían ser expulsadas del convento

Las monjas clarisas de Belorado podrían tener que abandonar el convento y ser excomulgadas. La Conferencia Episcopal lamentaba "profundamente" la noticia del fin de las relaciones de las monjas de Belorado con la Santa Sede, información que aparece en la carta del 13 de mayo. También les advierten de que piensen con detenimiento la decisión, ya que los motivos por los que han adoptado la decisión de abandonar la Iglesia de Roma podrían haber sido "fruto de engaños".

Lo que argumentan las monjas es que se les negó la compraventa de un monasterio, motivo por el que acusan a Roma de "persecución". Sin embargo, la CEE cree que el tono que han adoptado es "ofensivo y recriminatorio".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com