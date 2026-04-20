La madre del chico de 14 años agredido en Fuengirola: “No puede comer ni hablar"

La Policía Nacional investiga una grave agresión ocurrida en un instituto de Fuengirola (Málaga), donde un alumno de 14 años sufrió un puñetazo que le causó una doble fractura en la mandíbula. El incidente tuvo lugar el pasado jueves por la mañana, durante el cambio de clase dentro del centro educativo, que fue el encargado de alertar a las autoridades y a los servicios sanitarios.

El menor, que permanece hospitalizado, tendrá que someterse a una intervención quirúrgica para reconstruir la mandíbula mediante la colocación de placas de titanio en ambos lados. La operación, que según su madre implicará una recuperación muy lenta, está prevista para este jueves en un hospital de Málaga.

La madre ha denunciado que el acoso comenzó hace un año. Ambos menores coincidían en el mismo club deportivo, aunque en distintas categorías, y, al finalizar un entrenamiento, el presunto agresor escondió el teléfono de su hijo en otra mochila. A partir de entonces, “han estado en constantes enfrentamientos: ‘te espero fuera para pegarte’, él y cinco niños más, aunque quien le ha pegado ha sido él”.

Este episodio fue puesto en conocimiento del centro por las madres de ambos jóvenes, pero, al no producirse en el instituto, no se activó ningún protocolo. “Una cosa es que te insulten, pero llegar a este punto son palabras mayores”, lamenta.

Le golpeó por la espalda

El día de la agresión, según relata la madre, el presunto agresor aprovechó que el menor se encontraba de espaldas y desprevenido para propinarle un puñetazo. Posteriormente, añade, lo empujó contra la pared: “Mi hijo estaba muy grave y perdía mucha sangre”.

“Mi hijo no puede comer ni hablar porque tiene la boca prácticamente partida, y los médicos no entienden cómo es posible que tenga la mandíbula fracturada en dos por un puñetazo”. asegura la madre, que afirma sentir “impotencia”, aunque confía en la pronta recuperación de su hijo y en que se haga justicia.

Tras lo ocurrido, el presunto agresor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, que ya ha adoptado las medidas correspondientes.

Por su parte, la Junta de Andalucía, a través de su servicio de inspección educativa, ha iniciado una recopilación de información para esclarecer lo sucedido. Fuentes oficiales señalan que, antes de este episodio, no constaban indicios ni denuncias relacionadas con posibles situaciones de acoso escolar en el centro.

La investigación continúa abierta, tanto por vía policial como educativa, para determinar las circunstancias exactas de la agresión.

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