Detenido un profesor de primaria en Barcelona con más de 100.000 archivos de pornografía infantil

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) a un profesor de educación primaria como presunto autor de un delito de posesión y distribución de pornografía infantil. En el registro de su domicilio, los investigadores encontraron dispositivos de almacenamiento que contenían más de 100.000 archivos de contenido pedófilo, con un peso de más de 3 terabytes. También se ha intervenido el ordenador del acusado y varios dispositivos de almacenamiento.

Rastreo policial online

La investigación empezó tras un rastreo policial en redes de intercambio de archivos entre particulares (P2P). Los agentes detectaron a un usuario que compartía material de abuso sexual infantil a través del programa eDonkey, una de las plataformas más utilizadas en España para el envío y descarga de archivos. Tras rastrear la dirección IP, la policía logró identificar y localizar al sospechoso.

Trabajaba en otra localidad

El detenido es un hombre de 62 años que ejercía su labor docente en un centro público de Granollers, aunque reside en Santa Coloma de Gramenet. Según fuentes policiales y municipales, el arresto no se produjo en el centro educativo, ya que el sospechoso se encontraba actualmente de baja médica.

El Ayuntamiento de Santa Coloma ha expresado su "máxima condena social e institucional" ante unos hechos que califican de "extrema gravedad" y una "vulneración intolerable de los derechos fundamentales de los niños". Asimismo, el consistorio ha aclarado que el implicado no trabajaba en ningún centro de la ciudad.

Operativo conjunto

En la operación han participado de forma coordinada la Unidad Central de Ciberdelincuencia, la Brigada Provincial de Barcelona y la Brigada Local de Sant Adrià. La Policía Nacional ha aprovechado el caso para recordar que la corrupción de menores es una violación de los derechos humanos y que la simple descarga y almacenamiento de este tipo de material ya constituye un delito penado por la ley.

Inhabilitado un profesor por acosar a una alumna en Inglaterra

Un profesor casado y padre de dos hijos ha sido inhabilitado para ejercer la docencia en Inglaterra tras enviar mensajes de tono inapropiado a una alumna de un internado del condado de Berkshire, según ha resuelto un comité disciplinario.

James Samson, de 46 años, trabajaba como tutor y jefe del departamento de Geografía en el centro privado Luckley House, cuya matrícula anual ronda las 46.000 libras. Según el explica el expediente del comité de conducta del colegio, el docente solicitó el número de teléfono personal de una estudiante y, posteriormente, comenzó a enviarle mensajes a través de WhatsApp, correo electrónico y SMS entre febrero de 2023 y mayo de 2024.

Los intercambios, que superan las 40 páginas, incluían expresiones como "Qué pena que no pude hacerte volver a mi armario para encontrar una carpeta" o "Sabes que eres más que bienvenida a venir a relajarte a mi habitación para estudiar cuando quieras". Algunos de estos mensajes se remitieron de madrugada e incluso en fechas señaladas como Navidad y Nochevieja.

La alumna manifestó que estas comunicaciones le hicieron sentirse "incómoda" y las calificó de "extrañas" e "impropias de un profesor".

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