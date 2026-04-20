Más de la mitad de los españoles están preocupados por la guerra en Irán y temen un ataque nuclear

La guerra en Irán, iniciada tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, mantiene en alerta a la sociedad española. Según el barómetro publicado este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 68,4 % de los encuestados afirma estar “muy o bastante preocupado” por el conflicto, mientras que un 22,8 % reconoce una inquietud menor y un 6,2 % no muestra preocupación.

El estudio, elaborado a partir de 4.020 entrevistas, también pone de manifiesto el temor a una escalada de amplio alcance. Un 52,6 % de los encuestados considera que la situación puede derivar en el uso de armas nucleares, aunque este porcentaje desciende respecto al mes de marzo, cuando casi un 79 % creía "posible" que en el futuro hubiera una guerra en la que se utilicen armas nucleares.

La postura de Sánchez, aplaudida por un 38% de los españoles

En el plano político, el barómetro recoge una valoración dispar sobre la postura del Gobierno. El 38,6% cree que la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a permitir el uso de bases militares conjuntas y del espacio aéreo español para operaciones contra Irán ha mejorado la imagen internacional de España, mientras que un 24,9 % opina que lo ha hecho solo ligeramente. Por el contrario, un 29,5 % considera que esta posición no ha tenido ningún efecto.

Una guerra en Oriente Medio con afectaciones en España

El barómetro también pone de manifiesto que 86,9 % de los encuestados cree que el conflicto supone un riesgo importante para la paz mundial, mientras que un 58,5 % asegura que le afecta personalmente. Entre aquellos que sí aseguran que el conflicto les afecta directamente, un 94,5 % señala la subida de los carburantes; un 92,5 % el incremento de la cesta de la compra y un 80,1 % el repunte de los precios del gas y la luz. También se mencionan efectos en la planificación de vacaciones (35 %) y en el coste de las hipotecas (25 %). Por último, casi un 70% tiene ahora mayor sensación de inseguridad y riesgo y un 56,2 % opina que la guerra está teniendo impacto en el bienestar social.

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