15 años de prisión para un joven acusado de asesinar a otro a puñaladas en un parque de Telde

Mourad B., nacido en 2006 en Marruecos, ha sido condenado a 15 años de prisión por asesinar a puñadas a otro joven en Telde en 2024. El presidente del tribunal ha dictado sentencia 'in voce' en la sala, en la Audiencia Provincial de Las Palmas, tras llegar a un acuerdo al admitir el acusado los hechos y pedir perdón a la familia de la víctima. Tanto el acusado como la víctima son de origen marroquí y ambos habían llegado de forma ilegal en patera a Lanzarote.

El presunto asesino lo habría hecho tan solo unos días antes de que ocurrieran los hechos y vivía de okupa en Telde junto a la víctima y otros tres jóvenes marroquíes, que presenciaron el suceso. Según el escrito de la Fiscalía, sobre las 14:54 horas del día 31 de mayo de 2024, Mourad B., accedió a una tienda situada justo en frente del parque de Arnao en Telde, y con ánimo de acabar con la vida de la víctima de 18 años, compró un cuchillo de grandes dimensiones y se dirigió al parque donde se encontraba el joven junto a otros amigos.

Por el camino lo desenvolvió y se lo escondió en la ropa junto a otro cuchillo que ya llevaba guardado. Una vez que llegó al parque se dirigió hacia donde se encontraba la víctima a la que conocía previamente porque ambos habían llegado en patera a Lanzarote, y sacó los dos cuchillos según la Fiscalía: "Sorpresivamente para no darle posibilidad de defensa".

Con un cuchillo en cada mano, comenzó a apuñalar a la víctima hasta provocarle la muerte seccionándole la aorta. El joven murió antes de que llegara la ambulancia, y su presunto asesino huyó a la carrera pero posteriormente fue detenido y llevaba en prisión provisional desde el día 3 de junio de 2024.

La celebración del juicio estaba prevista para toda la semana con jurado popular, y la Fiscalía pedía para el acusado la pena de 20 años de prisión, pero finalmente tras llegar a un acuerdo, la condena ha quedado en 15 años y cuando haya cumplido las tres cuartas partes se procederá la expulsión del territorio nacional con prohibición de regresar durante diez años. Además el procesado deberá indemnizar a los padres de la víctima con 100.000 euros.

Al haber llegado a una conformidad no ha sido necesario constituir el tribunal del jurado que iba a juzgar el caso durante toda esta semana.

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