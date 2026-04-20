Apuñalan a un mosso d'Esquadra fuera de servicio que mediaba en una pelea en Tarragona

Un agente de los Mossos d’Esquadra que se encontraba fuera de servicio fue apuñalado cuando intentaba mediar en una pelea entre tres personas en el municipio de Roquetes, en Tarragona. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas el pasado sábado, momento en que el agente presenció una discusión y decidió intervenir. Durante la actuación, el agente recibió una puñalada en el hombro izquierdo, y tuvo que ser trasladado al hospital Verge de la Cinta de Tortosa, donde fue atendido y se encuentra en estado menos grave, según han informado fuentes policiales.

En el lugar también se encontraba otro agente fuera de servicio, que consiguió reducir al agresor. Este segundo policía tuvo que ser atendido por golpes, aunque sus heridas no eran graves. El presunto autor del apuñalamiento fue detenido y está acusado de un delito de lesiones y de atentado contra agentes de la autoridad.

Detenido por intentar apuñalar a un cocinero y amenazar a varios clientes

Precisamente, este domingo, otro hombre ha sido detenido por la Policía Nacional tras intentar apuñalar en dos ocasiones a un cocinero de un local de hostelería y amenazar a varios clientes en Valladolid. Se le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa.

El pasado viernes, 17 de abril, se produjeron los hechos sobre las 15.00 horas, cuando los agentes recibieron varias llamadas que alertaban de que una persona estaba amenazando a varios clientes del local con un arma blanca. Se trataba de una navaja de ocho centímetros de hoja.

Al local se desplazaron varios oficiales de paisano de la Policía Nacional, que pertenecen al Grupo de Atención al Ciudadano. Cuando llegaron, se encontraron un grupo de unas 20 personas "muy asustadas" y a un individuo retenido en el suelo por dos hombres, informó la Subdelegación de Gobierno en Valladolid.

Cuando los agentes tomaron declaración con el cocinero del establecimiento, que resultó ser la víctima, les contó que un hombre había entrado al local "muy alterado, que insultó a una pareja allí presente a quienes reclamaba un teléfono móvil", explicaron las mismas fuentes.

El cocinero, junto a otros trabajadores, pidió al arrestado que abandonase el local y dejase de molestar, pero este se encaró con la víctima y le amenazó de muerte. Y una vez fuera del establecimiento, el varón se sacó de la cintura una navaja y atacó al cocinero para intentar apuñalarle "en dos ocasiones en la zona del abdomen".

La víctima llevaba puesto un mandil de cuero, lo que, junto a sus reflejos al intentar esquivar el golpe, le ayudó para no recibir heridas que podrían haberle causado graves lesiones. En el delantal se veían claramente los cortes de los dos intentos, según informó la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

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