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Golpes con la escoba, baños de agua fría o sin comer: piden prisión para el matrimonio acusado de maltratar a su hijo

La Fiscalía pide prisión para ambos acusados e indemnización para el representante legal del menor.

Piden prisi&oacute;n para un matrimonio por pegar, dar ba&ntilde;os de agua fr&iacute;a y dejar sin comer a su hijo en Gij&oacute;n

Piden prisión para un matrimonio por pegar, dar baños de agua fría y dejar sin comer a su hijo en GijónEUROPAPRESS

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En la sección penal del Tribunal de Instancia, plaza número 2, de Gijón, se ha celebrado la vista oral del juicio sobre un matrimonio, de origen senegalés, acusado de maltratar a su hijo de 13 años. El juicio ha quedado visto para sentencia.

La pareja lo hacía de forma habitual propinándole al menor golpes en la cara e incluso con objetos. Por ello la Fiscalía de Área de la ciudad ha solicitado pena de prisión. El Ministerio Fiscal sostiene que entre las 14:30 y 16:30 horas del 15 de marzo de 2023, la acusada golpeó a su hijo con una escoba en varios ocasiones tras una discusión por una nota del colegio.

Por otra parte, el organismo afirma que desde que el menor tenía 6 años, el matrimonio insultaba, propinaban bofetones diariamente y le golpeaban con la escoba en varias ocasiones. Además, también como castigo, le metían en agua fría o no le daban de comer. Y para que el niño no contase las agresiones que vivía en su entorno familiar le amenazaban con mandarle a un internado o a Senegal.

La Fiscalía sostiene que los hechos, presuntamente cometidos por la pareja, constituyen de un delito de maltrato en el ámbito familiar del artículo 153.2 y 3 del Código Penal, en relación con los artículos 57.2 y 48.2. y de un delito de maltrato habitual del 173.2. Del primer delito respondería la acusada, madre del menor, y del segundo, ambos progenitores.

Solicita penas de prisión

En la misma línea, solicita que a la acusada, nacida en Senegal en 1986, sea condenada por el delito de maltrato en el ámbito familiar a nueve meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años; prohibición de aproximación al menor, a su domicilio, lugar de trabajo o centro escolar, o cualquier otro lugar frecuentado por el mismo, a una distancia inferior a 500 metros, así como prohibición de comunicarse con él por cualquier medio, en ambos casos durante dos años; e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 3 años.

Y para el segundo delito, de maltrato habitual, solicitan para ambos acusados dos años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante cuatro años; prohibición de aproximación al menor, a su domicilio, lugar de trabajo, centro escolar o cualquier otro frecuentado por el mismo, a una distancia inferior a 500 metros, así como prohibición de comunicarse con él por cualquier medio, en ambos casos durante dos años; e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o durante cuatro años.

Asimismo, el Ministerio Fiscal, en concepto de responsabilidad civil, solicita que por las lesiones sufridas, la acusada indemnice, con los intereses legales correspondientes, al representante legal del menor con 400 euros. Y también al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), aunque con otra cantidad. Además, por daños morales causados, ambos acusados deberás de indemnizar al representante legal del menor con 1.000 euros, más intereses.

Desde septiembre de 2023, la víctima reside en un centro de protección de menores. Y el matrimonio se encuentra en situación regular en España.

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