Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

GEO

Muere un agente de los GEO en Guadalajara tras dispararse en la pierna de manera accidental

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha declarado que los hechos sucedieron cuando se encontraba en una "misión especial".

Imagen de archivo de una pistola

Imagen de archivo de una pistolaPexels

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado la muerte de un agente de la Policía Nacional este fin de semana en Guadalajara, tras sufrir un disparo accidental de su arma.

El delegado ha apuntado que al agente "se le disparó la pistola que llevaba en una pierna", y ha insistido en que se ha tratado de un accidente. Este agente "estaba en una misión especial en otro cuerpo, en otras dependencias y accidentalmente se le disparó la pistola que llevaba en una pierna". "Fue un accidente y hasta ahí es donde puedo decir", ha remarcado el delegado del Gobierno.

Cargada y en el pantalón

El agente, estaba actualmente destinado en la Brigada Operativa de Apoyo, contaba con una amplia trayectoria profesional.

Los primeros indicios apuntan a que el disparo se produjo de forma accidental cuando el inspector entraba a su coche con el arma metida en el pantalón, cargada y sin el seguro. El proyectil le alcanzó en la arteria femoral, provocándole una rápida pérdida de sangre.

El agente se encontraba solo en el momento del suceso, lo que dificultó que pudiera recibir asistencia inmediata. Tampoco disponía de un torniquete a mano, lo que podría haber contribuido a contener la hemorragia en los primeros momentos del accidente. Fue encontrado tiempo después, cuando ya nada se podía hacer por salvar su vida.

Compañeros y allegados han lamentado en varios grupos policiales su pérdida, destacando su profesionalidad y calidad humana. El agente ingresó en la Escala Básica de la Policía Nacional en el año 2002 y ascendió a inspector en 2024.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vecinos de Cojóbar, un pueblo de Burgos, unidos contra un grupo de okupas

Vecinos unidos contra unos okupas en Burgos

Publicidad

Sociedad

Madre menor agredido en Fuengirola

La madre del chico de 14 años agredido en Fuengirola: “No puede comer ni hablar"

El vídeo del levantamiento del cadáver en un parque de Telde

15 años de prisión para un joven acusado de asesinar a otro a puñaladas en un parque de Telde

El momento de la detención del fugitivo polaco condenado a 485 años de cárcel

Detenido en Tenerife a un peligroso fugitivo polaco condenado a 485 años de cárcel mientras paseaba a su perro

Miembros de la Media Luna Roja Iraní se encuentran entre los restos de vehículos en un taller mecánico en Teherán
GUERRA IRÁN

Más de la mitad de los españoles están preocupados por la guerra en Irán y temen un ataque nuclear

Imagen de archivo de una pistola
GEO

Muere un agente de los GEO en Guadalajara tras dispararse en la pierna de manera accidental

La artista Rosalía, en el primero de sus conciertos en Madrid Europa Press 30/03/2026
Concierto Rosalía

Un sismólogo detecta temblores de tierra por los conciertos de Rosalía en Barcelona

Los cuatro conciertos de Rosalía hacen vibrar Barcelona, así lo ha registrado un acelerómetro del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, que ha podido recoger temblores sísmicos en la ciudad condal.

Mossos d´Esquadra
SUCESOS

Apuñalan a un mosso d'Esquadra fuera de servicio que mediaba en una pelea en Tarragona

El presunto autor del apuñalamiento ha sido arrestado y se le acusa de un delito de lesiones y de atentado contra agentes de la autoridad.

Antena3 Noticias

Alerta ante las primeras estafas a cuenta de la regularización de migrantes: ojo si te ofrecen una cita previa a cambio de 50 euros

Imagen de varios efectivos de bomberos, en una foto de archivo

Una persona herida tras una explosión en una vivienda de Barcelona

Un gran número de personas guarda cola ante el padrón municipal de Valencia

El nuevo decreto de regularización abre la puerta a mejorar la vida de miles de menores en España

Publicidad