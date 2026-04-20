Muere un agente de los GEO en Guadalajara tras dispararse en la pierna de manera accidental

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado la muerte de un agente de la Policía Nacional este fin de semana en Guadalajara, tras sufrir un disparo accidental de su arma.

El delegado ha apuntado que al agente "se le disparó la pistola que llevaba en una pierna", y ha insistido en que se ha tratado de un accidente. Este agente "estaba en una misión especial en otro cuerpo, en otras dependencias y accidentalmente se le disparó la pistola que llevaba en una pierna". "Fue un accidente y hasta ahí es donde puedo decir", ha remarcado el delegado del Gobierno.

Cargada y en el pantalón

El agente, estaba actualmente destinado en la Brigada Operativa de Apoyo, contaba con una amplia trayectoria profesional.

Los primeros indicios apuntan a que el disparo se produjo de forma accidental cuando el inspector entraba a su coche con el arma metida en el pantalón, cargada y sin el seguro. El proyectil le alcanzó en la arteria femoral, provocándole una rápida pérdida de sangre.

El agente se encontraba solo en el momento del suceso, lo que dificultó que pudiera recibir asistencia inmediata. Tampoco disponía de un torniquete a mano, lo que podría haber contribuido a contener la hemorragia en los primeros momentos del accidente. Fue encontrado tiempo después, cuando ya nada se podía hacer por salvar su vida.

Compañeros y allegados han lamentado en varios grupos policiales su pérdida, destacando su profesionalidad y calidad humana. El agente ingresó en la Escala Básica de la Policía Nacional en el año 2002 y ascendió a inspector en 2024.

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