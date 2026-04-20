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Peligroso fugitivo

Detenido en Tenerife a un peligroso fugitivo polaco condenado a 485 años de cárcel mientras paseaba a su perro

Tenía en vigor una orden de detención por más de 40 delitos contra las personas, fabricación y tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y estafa.

El momento de la detención del fugitivo polaco condenado a 485 años de cárcel

El momento de la detención del fugitivo polaco condenado a 485 años de cárcel

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Toñi Galván
Publicado:

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Arona, sur de Tenerife, a un peligroso fugitivo al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega interpuesta por las autoridades de Polonia por más de 40 delitos contra las personas, fabricación y tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y estafa con una pena máxima acumulada de 485 años de prisión.

La investigación comenzó en septiembre de 2025 tras la solicitud de colaboración de las autoridades polacas sobre la posible presencia en España del reclamado, quien utilizaba altas medidas de seguridad para evitar su localización y detención.

Tras arduas pesquisas, los agentes lograron dar con su paradero en la localidad de Arona, donde residía con su mujer y sus dos hijos.

Dos detenciones fallidas por fuga

Una vez localizado, debido al temor a su detención y al intuir la posible presencia policial cuando salía de la vivienda, el fugitivo huyó apresuradamente al interior del domicilio, saltando por un balcón trasero desde una altura de cinco metros. Los agentes no pudieron detenerlo en ese momento.

El pasado mes de febrero, fue localizado en un control rutinario de tráfico, llevaba documentación falsa y emprendió la huida con su vehículo, poniendo en riesgo a los agentes de policía que le dieron el alto y a los usuarios de la vía. En su huida llegó a golpear a varios vehículos durante la fuga.

Detenido cuando paseaba al perro

Gracias a las intensas labores de los agentes, se localizó al prófugo nuevamente. Estaba oculto en una vivienda de una zona de gran complejidad para realizar las actividades de investigación. Se trataba de la primera vivienda de una calle sin salida, lo que facilitaba su huida en caso de detectar presencia policial. El fugitivo, siempre en alerta, no se alejaba del domicilio y dejaba en todo momento la puerta de entrada abierta.

Finalmente, el pasado miércoles día 15 de abril, se estableció un dispositivo policial, en el que participó el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES).

Ese día, el fugitivo salió de su vivienda para pasear a su perro a plena luz del día, por eso se alejó unos metros de la entrada. En ese momento, tal y como se ve en el vídeo de la Policía Nacional, un grupo de agentes armados sale de una furgoneta camuflada, que se encontraba estacionada en la zona. Sorprendido por los agentes, echó a correr hacia su vivienda, pero fue alcanzado por la policía, inmovilizándolo en el suelo. Le pusieron las esposas y lo introdujeron en un coche patrulla.

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