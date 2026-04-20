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Concierto Rosalía

Un sismólogo detecta temblores de tierra por los conciertos de Rosalía en Barcelona

Los cuatro conciertos de Rosalía hacen vibrar Barcelona, así lo ha registrado un acelerómetro del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, que ha podido recoger temblores sísmicos en la ciudad condal.

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RosalíaEUROPAPRESS

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Claudia Justes
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Rosalía ha celebrado esta semana en Barcelona sus cuatro últimos conciertos en España, cerrando así una etapa muy esperada por sus seguidores. Actuaciones multitudinarias en las que han participado miles de personas y cuyo impacto no solo se ha notado en el ambiente, sino también a nivel científico. Según el sismólogo Jordi Díaz, durante estos días se registraron pequeños temblores sísmicos asociados a la energía del público.

Jordi Díaz, investigador del GEO3BCN-CSIC, un instituto vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicó en redes sociales las consecuencias del paso de Rosalía por Barcelona. En concreto, señaló la existencia de “agitación sísmica” durante los días 13, 15, 17 y 18 de abril, coincidiendo con las fechas de los conciertos. Estos datos fueron captados por un acelerómetro del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, situado a unos 500 metros del Estadio Olímpico de Montjuïc, junto al Palau Sant Jordi.

Dos picos de actividad entre las 21 y las 24 horas

Los registros obtenidos por el acelerómetro muestran un patrón muy similar en todas las jornadas analizadas. Según el gráfico compartido por el investigador, entre las 21:00 y las 24:00 horas se detectaron dos picos de actividad sísmica inusual cada noche. "Mismo patrón, horas de inicio ligeramente diferentes", explicó Díaz, subrayando la repetición del fenómeno en cada concierto.

El propio canal oficial del CSIC en Cataluña también se hizo eco de estas observaciones, que forman parte de la labor divulgativa que Díaz Cusí desarrolla desde hace tiempo para explicar cómo los grandes eventos pueden generar vibraciones detectables por instrumentos científicos.

Temblores relacionados con canciones enérgicas

Las oleadas de saltos de más de 15.000 asistentes podrían estar directamente relacionadas con las canciones más enérgicas y bailables del repertorio, como 'Berghain' o 'Saoko'. En cambio, temas más pausados como 'Mio Cristo Piange Diamanti' o 'Magnolias' generarían un impacto mucho menor en los registros sísmicos.

No es un hecho aislado

No se trata de un fenómeno aislado. De hecho, el GEO3BCN publicó a comienzos de año un 'Wrapped sísmico 2025', una clasificación de los conciertos más "activos" detectados por sus sensores, que en su última edición estuvo encabezada por Lady Gaga.

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