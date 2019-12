Macrooperación internacional contra la pornografía infantil: hay 33 detenidos, 17 de ellos en España

La Policía Nacional ha liderado una macrooperación internacional contra la pornografía infantil en la que fueron detenidas 33 personas en 11 países de tres continentes diferentes. De los arrestados, 17 lo fueron en España y otros nueve individuos más han sido investigados, la mayoría de ellos mayores de edad, por almacenar y distribuir pornografía infantil mediante una aplicación de mensajería instantánea.

Según informó la Policía, los arrestados compartían material pedófilo junto a otros contenidos de violencia extrema, llegando a elaborar 'stickers' en los que se observaba a menores de edad muy pequeños siendo abusados sexualmente.

La operación 'Chemosh' ha durado 26 meses y ha sido llevada a cabo por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en colaboración con Interpol, Europol y los cuerpos policiales de Costa Rica, Ecuador, Ecuador, Francia, Guatemala, India, Italia, Pakistán, Perú, Reino Unido y Siria.

La investigación comenzó tras una información procedente de la colaboración ciudadana en la que se alertaba de la existencia de un grupo de WhatsApp, formado por menores de edad, en el que varios de sus participantes habían normalizado la existencia de la pedofilia y los abusos sexuales a otros menores. Los contenidos en ese grupo se viralizaron, llegando a abrir algunos de sus miembros chats análogos, en los que participaban extranjeros adultos.

Todo ello desembocó en una investigación que implicó a 11 países del mundo, incluido España, y a un elevado número de investigados. Los detenidos en España pertenecen a todos los estratos sociales y culturales y no se adaptan a un perfil concreto, salvo que todos son varones y, en su mayoría, jóvenes. Debido a la juventud de los implicados, en ocasiones se optó por no detenerles, sino por tomarles declaración como investigados no detenidos en unión de sus tutores legales.