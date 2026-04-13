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Luis devuelve la alegría a La Pobleta, en Valencia: “Hacía 29 años que no nacía un bebé aquí”

Los padres del niño son un matrimonio venezolano que se ha hecho cargo del único bar de la localidad.

Nace un bebé en La Pobleta

Luis devuelve la alegría a La Pobleta, en Valencia: “Hacía 29 años que no nacía un bebé aquí” | Antena 3 Noticias

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Isabel Goyanes
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Luis Medina García tiene dos meses de vida y ya es famoso. Este bebé ha devuelto la alegría a un pequeño pueblo de la serranía valenciana llamado La Pobleta, situado a 840 metros de altitud. M. Ángeles García, madre del pequeño, comenta: “Llevamos un año viviendo en la localidad. Salimos de Venezuela y estamos realmente contentos por la tranquilidad del lugar. Nos hemos puesto al frente del bar y aquí hemos tenido a nuestro hijo, un bebé querido por todos los habitantes del pueblo”

M. Ángeles tiene dos hijos más y Luis otros tres de relaciones anteriores que actualmente viven en Venezuela. La idea de la pareja es traérselos a todos a España y empadronar en el pueblo a sus 6 niños. Explica Luis Medina: “Nos han acogido muy bien. Son los vecinos los que nos han ayudado con todos los accesorios para el bebé, desde el cochecito, la cuna, pañales y ropa. Estos regalos nos han venido de maravilla”

Ilusión entre los más mayores del pueblo

José es el habitante más longevo de La Pobleta, tiene 86 años. Este vecino también saluda y hace carantoñas al pequeño Luis. Y cómo él, Manolo, Cristina, Aurora, Paco o Jorge que reconocen que el niño ha traído alegría y vitalidad al pueblo. Cuenta Manolo con el recién nacido en brazos: “Mi mujer y yo vamos a ser los padrinos del niño. Nos hace mucha ilusión ver a un bebé en el pueblo. De hecho, algún fin de semana viene con sus padres otro pequeño, se llama Vicente, tiene 5 meses y sin duda, podrán ser amigos”

Hacía 29 años que no nacía un niño en esta pequeña aldea de Andilla que tiene unos 20 habitantes en invierno, que recibe a muchos turistas los fines de semana y que incrementa su población en algo más de 400 vecinos en la época estival.

Luis es ahora el foco de atención de todos los adultos de la aldea. En cuanto pisa la calle con sus papás todo son sonrisas y exclamaciones para él. Con su nacimiento este bebé pasará a la historia de La Pobleta, y además, con su simpatía, ha conquistado a todos.

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Noticias de hoy, lunes 13 de abril de 2026

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