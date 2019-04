Así es la historia de Pilar, la Carmina del anuncio de la lotería

Carmina es el arma secreta de esta Navidad para comprar lotería. Hace unas semanas y con 84 años, se presentó casi por casualidad, a un casting.

En él le preguntaron si se sabía el texto y al finalizarlo, cuando su hija le llamó creía que lo había hecho bastante mal: "Pues mira hija lo he debido de hacer tan mal que no me han dejado ni repetirlo". Pero se equivocaba.

En el anuncio, una sencilla ama de casa se dispone a hacernos olvidar al amableJustino, a Antonio el camarero generoso e incluso al ya mítico calvo.

Carmina, el personaje, se parece mucho a Pilar, la persona, es risueña, optimista y muy vital. Pide a las personas mayores "que no se metan en el sofá, que no se queden así como que yo ya no puedo... Todos tenemos oportunidades y la vida muchas veces nos las da como a mí".

Explica que buscó inspiración en su propia familia para grabar algunas escenas. "De repente me acordé de que unos días antes había tenido un bisnieto y empecé a decir, chicas que alegría, qué alegría más grande", indica.

La fama que empieza a llegarle le parece un regalo y dice que si le tocara el Gordo, sus tres hijos, seis nietos y un bisnieto serían los más afortunados.