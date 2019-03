Localizan a un niño abrazado por su padre muerto tras un accidente de coche

Un portavoz de los bomberos ha explicado que encontraron al padre y su hijo ayer en la carretera que une Castro del Río con la pedanía de Llanos del Espinar, aunque el accidente se habría producido el jueves anterior. La mujer del fallecido había denunciado el jueves la desaparición de ambos después de que su marido recogiera al menor de un centro educativo.

Las labores de búsqueda no dieron resultados ese día debido a que el coche cayó al pozo en una curva cerrada y no es visible desde la carretera, por donde pasaron las personas que lo buscaban, según los bomberos. Un agricultor que trabaja en el entorno fue el que vio el coche siniestrado el viernes por la mañana, y hasta el lugar se desplazaron los bomberos, que encontraron al hombre muerto y a su hijo de tres años y medio abrazado por él. Por la postura que encontraron al hombre, los bomberos concluyen que no murió inmediatamente tras el siniestro, sino que tuvo tiempo de abrazar a su hijo.

El menor fue trasladado primero al centro de salud de Castro del Río, desde donde lo remitieron al Hospital Reina Sofía de Córdoba, en cuya unidad de observación ha quedado ingresado. Una portavoz del centro sanitario ha precisado que el menor, que sufre una herida inciso contusa en la frente, llegó consciente al hospital, y ha añadido que evoluciona bien y que tendrán que hacerle un seguimiento por la zona en la que resultó herido.