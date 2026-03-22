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Localizan muerto con heridas de arma blanca a un hombre sin identificar en Olot, Girona

La víctima, que aún no ha sido identificada, presentaba varias heridas de arma blanca. La División de Investigación Criminal se ha hecho cargo del caso, que se encuentra bajo secreto de sumario.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra Europa Press

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Paula V. Sisó
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte violenta de un hombre en Olot (Girona), cuyo cuerpo ha sido encontrado sin vida en plena vía pública durante la madrugada de este domingo. La víctima, que por el momento no ha podido ser identificada, presentaba diversas heridas de arma blanca, según han confirmado fuentes próximas al caso.

De acuerdo con la información facilitada por la policía catalana, el aviso se recibió poco después de las dos de la madrugada, cuando varios testigos alertaron de la presencia de una persona tendida en el suelo en una calle de la localidad. Tras la llamada, varias patrullas de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local se desplazaron rápidamente hasta el lugar indicado, junto con efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), con el objetivo de comprobar el estado de la persona y prestarle asistencia.

Una vez en el lugar, los sanitarios solo pudieron certificar la muerte del hombre, que ya no presentaba signos vitales. Los primeros indicios detectados en la inspección inicial apuntaban a que el fallecimiento no se había producido por causas naturales, por lo que se activó el protocolo judicial correspondiente en este tipo de casos. La zona fue acordonada durante varias horas para permitir el trabajo de los investigadores y de los especialistas en policía científica, que realizaron una primera inspección ocular en busca de pruebas que ayuden a reconstruir lo sucedido.

Fuentes cercanas a la investigación han explicado que el cuerpo presentaba varias heridas compatibles con el uso de un arma blanca, aunque por el momento no se han facilitado más detalles sobre el número exacto de lesiones ni sobre el posible móvil de la agresión. Tampoco se ha informado de la detención de ninguna persona relacionada con los hechos, y no se descarta ninguna hipótesis mientras continúan las diligencias.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona se ha hecho cargo del caso y trabaja para identificar a la víctima, así como para determinar en qué circunstancias se produjo la agresión y si hubo más personas implicadas. Los agentes están recopilando testimonios de posibles testigos, revisando cámaras de seguridad de la zona y analizando todas las evidencias recogidas en el lugar del hallazgo.

Por el momento, el juzgado de guardia ha decretado el secreto de sumario, por lo que no se facilitarán más datos hasta que avance la investigación. Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de trabajo con el objetivo de esclarecer lo ocurrido lo antes posible y poder determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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