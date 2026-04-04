Hallan dos cadáveres en ríos de A Coruña y Asturias

La Guardia Civil ha localizado este sábado el cuerpo sin vida de un hombre en el río Tambre, en la provincia de A Coruña, después de que este viernes se alertara del abandono de un vehículo en las inmediaciones.

Según han informado las autoridades, el aviso se recibió en la tarde-noche del viernes 3 de abril tras detectarse un coche en la zona de Ons-Brión, lo que activó un dispositivo de búsqueda del conductor. Este sábado por la mañana se localizó el cuerpo en el río y se activó al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas para su recuperación. El levantamiento del cadáver se realizó a las 13:15 horas.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Santiago, donde se le practicará la autopsia para determinar la identidad del fallecido y las causas de la muerte.

Hallan un segundo cadáver en un río en Mieres, Asturias

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha recuperado este sábado otro cadáver de un hombre en el río Caudal, en Mieres, según ha informado el 112.

El aviso se recibió a las 12 del mediodía, cuando se alertó de la presencia de un varón boca abajo en el agua, a su paso por la zona de La Xagosa, en las proximidades del polígono de Gonzalín. Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos del SEPA, que procedieron a sacar el cuerpo del río.

La Policía Nacional se ha hecho cargo del levantamiento del cadáver y de la investigación. Según fuentes policiales, los primeros indicios descartan signos de violencia.

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