Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

SUCESOS

Hallan dos cadáveres en ríos de A Coruña y Asturias

La Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias han recuperado en las últimas 24 horas dos cadáveres en los ríos Tambre y Caudal.

Imagen del coche de la Guardia Civil

Imagen del coche de la Guardia Civil EFE

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

La Guardia Civil ha localizado este sábado el cuerpo sin vida de un hombre en el río Tambre, en la provincia de A Coruña, después de que este viernes se alertara del abandono de un vehículo en las inmediaciones.

Según han informado las autoridades, el aviso se recibió en la tarde-noche del viernes 3 de abril tras detectarse un coche en la zona de Ons-Brión, lo que activó un dispositivo de búsqueda del conductor. Este sábado por la mañana se localizó el cuerpo en el río y se activó al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas para su recuperación. El levantamiento del cadáver se realizó a las 13:15 horas.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Santiago, donde se le practicará la autopsia para determinar la identidad del fallecido y las causas de la muerte.

Hallan un segundo cadáver en un río en Mieres, Asturias

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha recuperado este sábado otro cadáver de un hombre en el río Caudal, en Mieres, según ha informado el 112.

El aviso se recibió a las 12 del mediodía, cuando se alertó de la presencia de un varón boca abajo en el agua, a su paso por la zona de La Xagosa, en las proximidades del polígono de Gonzalín. Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos del SEPA, que procedieron a sacar el cuerpo del río.

La Policía Nacional se ha hecho cargo del levantamiento del cadáver y de la investigación. Según fuentes policiales, los primeros indicios descartan signos de violencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 5 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 5 de abril? 

Nace Lily James

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 6 de abril de 2026

El presidente estadounidense, Donald J. Trump, y el presidente chino, Xi Jinping

Efemérides de hoy 6 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 6 de abril?

Metro de Barcelona

Un apuñalado y trece detenidos tras una multitudinaria pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona

Imagen de Benidorm
Benidorm

Se derrumba parte del techo de un hotel en Benidorm: siete personas han resultado heridas

Archivo - Imagen de archivo ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. - 112 - Archivo
SUCESO

Muere un hombre al incendiarse su piso en Puig-reig

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
SUCESOS

Detenido por matar a un hombre que presuntamente le intentaba robar en Barcelona

Una de las principales hipótesis de los Mossos apunta a que la víctima, asesinada en plena calle, podría ser un ladrón que ha intentado atracar al arrestado.

Imagen de archivo
SUCESO

Un menor de 12 años apuñala a otro de 13 mientras jugaban al fútbol en Almería

El padre del menor ha denunciado públicamente lo ocurrido a través de redes sociales. En su mensaje ha mostrado su preocupación por lo sucedido y ha asegurado que hará todo lo posible para que el caso no quede sin consecuencias.

VÍDEO: La Carrerita vuelve a llenar Villanueva

VÍDEO: "La Carrerita" reúne a más de 8.000 personas

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Siete detenidos por el apuñalamiento a un menor en Vitoria pasan a disposición judicial

Tudela pone el broche final a su Semana Santa con la Bajada del ángel

Tudela pone el broche final a la Semana Santa con la Bajada del Ángel

Publicidad