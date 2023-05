Vídeo: Un lince se cuela en una guardería en Lorca

Los agentes han recibido una llamada de la guardería de la escuela infantil a las siete y media de la mañana avisando de que un lince en se encontraba deambulando por el patio del centro. Dos dotaciones de agentes se desplazaron hasta allí. Encontraron al felino en el patio y comprobaron que portaba en el cuello un dispositivo de geolocalización por satélite, lo que permitió verificar que era uno de los linces del proyecto europeo Life Lynxconnect reintroducido en la naturaleza hace unos días en el entorno del pantano de Puentes.

El colegio está en el casco urbano, pero muy cerca de un área montañosa, por lo que se baraja la posibilidad de que hubiera salido del área natural en busca de comida o que llegara a la ciudad al haberse perdido. Los agentes han acotado la zona y avisado a los veterinarios municipales y a los servicios de fauna y protección del medio ambiente para devolver al felino a su hábitat natural. Mientras se preparaba el dispositivo de captura y al sentirse el animal algo amenazado saltó de improviso la valla del centro escolar y salió de la escuela campo a través hasta desaparecer en la zona montañosa.

Así lo ha confirmado también la Consejería murciana de Medio Ambiente, que ha indicado a través de las redes sociales que Tiko "corre otra vez por el monte tras haber sido avistado esta pasada madrugada en un barrio de la ciudad de Lorca" y ha agradecido la actuación policial.

Qué hacer si ves un lince

La Consejería también ha indicado que, en caso de avistar a un lince, hay que acordonar la zona sin acercarse y avisar al 112. En este sentido, también la Policía de Lorca ha recordado a la población de la ciudad el protocolo que debemos seguir si vemos un lince u otro animal protegido: acordonar la zona, no acercarse, no intentar atraparlo, para que no huya y poder capturarlo cuando se persone el servicio correspondiente.