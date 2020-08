Las novedades de Cataluña para la vuelta al cole: ratio de 20 alumnos y medio millón de pruebas PCR

La vuelta al cole es uno de los temas que más preocupa a los padres y comunidad educativa, pero también a la sociedad en general, puesto que de ello depende cómo evolucione la pandemia de coronavirus en los próximos meses y el futuro de los más pequeños en el largo plazo.

Este martes, desde Cataluña han seguido concretando las medidas anunciadas hace dos semanas. Según ha explicado Josep Bargalló el conseller de Educación de la Generalitat catalana las clases de Infantil y Primaria se plantean como grupos de convivencia estables de no más de 20 alumnos, mientras que no ha concretado qué ocurrirá en Secundaria. En el caso de que sea imposible cumplir este objetivo, ha señalado, se realizará otro tipo de actuaciones, pero no ha dicho cuáles.

En este sentido, los grupos de convivencia de las edades más tempranas serán siempre estables porque el objetivo es aislar posibles contagios y, de este modo, garantizar el máximo posible la presencialidad en estas enseñanzas por "motivos pedagógicos, emocionales y de socialización". A partir de tercero de la ESO se plantea, sin embargo, que la educación sea mixta.

Como ya adelantó este lunes Quim Torra durante su comparecencia ante los medios para anunciar nuevas medidas, la mascarilla será obligatoria en todo momento en la escuela a partir de los 12 años y a partir de los seis años en las zonas con un riesgo elevado de contagio del coronavirus.

PCR masivas

Por su parte, la consellera de Salud de la Generalitat catalana, Alba Vergés, ha señalado que se realizarán 8.000 PCR diarias en escuelas e institutos durante una primera oleada y después, en una segunda, su número se elevará hasta las 20.000 diarias.

De este modo, se prevé que se hagan medio millón de pruebas PCR en total entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre incluirá a alumnos, docentes y personal de administración.