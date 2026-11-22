La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 46 años en relación con la muerte de una mujer cuyo cadáver fue localizado el pasado viernes, 20 de noviembre, en Villarrobledo (Albacete), según han confirmado fuentes del instituto armado a Europa Press.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha señalado que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. La información facilitada no concreta las circunstancias del fallecimiento ni la relación que pudiera existir entre la mujer y el detenido.

El 112 recibió el aviso de madrugada

El Servicio de Atención a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió la alerta por el hallazgo del cuerpo a la 1.41 horas del viernes.

Según la información recogida por Europa Press, el cadáver habría sido encontrado en la finca 'El Gordo', situada en el kilómetro 16 de la carretera CM-3121, dentro del término municipal de Villarrobledo.