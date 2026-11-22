Sergio Granadero es profesor de cocina en la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao. Lleva años enseñando a futuros cocineros los secretos que esconden los fogones y asegura que "hay errores que se repiten constantemente en los hogares y que ponen en riesgo nuestra salud" . Granadero destaca la costumbre de lavar el pollo crudo en el grifo antes de cocinarlo. Un gesto que multiplica las posibilidades de sufrir infecciones estomacales. "El salpica sobre la piel y las posibles bacterias que tiene el pollo. Podemos diseminar esa contaminación en superficies, en utensilios, en las manos. Con un simple cocinado adecuado es suficiente para matar los organismos que pudiera tener".

Otro foco de insalubridad es la tabla de cortar. "Cuando vayamos a utilizarlas si, por ejemplo, cortamos pollo y luego un elemento que no tenga tratamiento térmico, lo que hay que hacer es desinfectar bien la tabla para que un alimento no contamine al otro". Sergio echa mano de los trapos de cocina mientras nos explica que "los trapos y balletas en la cocina son un foco de contaminación importante, lo interesante es usar papel de un solo uso porque así reducimos la contaminación".

Y atención con dejar los platos cocinados a temperatura ambiente . El cocinero bilbaíno indica que "lo recomendable es una vez cocinado el alimento, en verano en una hora y en invierno en dos horas, ese elemento tiene que estar refrigerado y hay que hacer especial hincapié en la pasta y el arroz". Son gestos sencillos que evitan infecciones.

Microorganismos comunes en las aves como la Salmonella y la Campylobacter son los principales causantes de cuadros gastrointestinales que terminan esparcidos por la cocina. Patologías que suelen resolverse en unos días pero que pueden conllevar secuelas a medio plazo como el síndrome del intestino irritable o la artritis reactiva. Cuadros que empeoran en lapoblación vulnerable como niños pequeños, embarazadas, ancianos o personas con patologías crónicas.