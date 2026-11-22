Una persona ha muerto este domingo y otras dos han resultado heridas, tras la explosión de una vivienda en la provincia de Teruel, concretamente en la localidad de Rudilla.

Los hechos han tenido lugar a las 12:30 horas de este mediodía, cuando los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel han recibido un aviso alertando del estallido. Inmediatamente después se ha desplegado un operativo formado por tres bomberos, un oficial y el jefe de guardia, que se han encargado de revisar los daños estructurales, dando por finalizadas sus labores a las 17:30 horas de la tarde.

En el operativo han participado también efectivos de la Policía Judicial, la Guardia Civil, el 061 y un forense.

Otro suceso este fin de semana

41 personas han resultado heridas este domingo tras el incendio de un edificio en Manresa, Barcelona. El suceso ha ocurrido a las 14:23 horas de este mediodía, y los Bombers de la Generalitat ya han dado por extinguido el fuego.

De entre los heridos, uno está en estado grave y otras ocho personas en estado menos grave. Según los bomberos, se han evacuado a cuarenta vecinos y se han inspeccionado sus viviendas. Según ellos, el incendio habría empezado en la entrada de los bajos del edificio, donde ha salido ardiendo un cochecito de bebé y enseres varios.

Tres heridos en la fábrica de pólvora de Granada

Hace tan solo 20 días ocurría un suceso similar, pero esta vez en Granada, donde tres personas resultaron heridos tras una explosión en la Fábrica de Municiones de Granada. Los hechos ocurrieron cerca de las 9:00 horas de la mañana, cuando el 112 recibía una llamada alertando de una detonación procedente de la fábrica.

Según afirmaba el secretario de organización de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) del sindicato, Juan Bravo, la explosión "se habría producido mientras se realizaba una prueba de calidad a un proyectil y eclosionaba".

Tres personas sufrieron lesiones auditivas por la explosión, según UGT, y a la zona se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y efectivos sanitarios.