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Lali, la sevillana de 104 años que celebra la vida con una cerveza diaria

Eulalia, de 104 años, por voluntad propia vive en una residencia de la que sale a pasear a diario.

Eulalia vive en una residencia de la que sale a pasear a diario

Eulalia vive en una residencia de la que sale a pasear a diario

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Elena Álvarez
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Eulalia, aunque todos la conocen como Lali acaba de cumplir 104 años. El pasado 19 de marzo celebró su cumpleaños, más de un siglo de vida, en la residencia San Juan de Dios en Sevilla. Allí vive por decisión propia porque "energía tiene un rato" aseguran quienes la conocen. Un trabajador de este centro nos dice que "sale a diario a pasear con su andador".

No hay un día que Lali no se arregle "es muy presumida" nos cuentan. Se pone sus perlas, se pinta los labios y se coloca las gafas de sol y a la calle, pero no a cualquier calle, la residencia en la que vive se encuentra a escasos metros de Plaza Nueva, de la Catedral y de la Iglesia del Salvador, lugar donde los sevillanos salen al mediodía a tomarse una cerveza bien fría. A Lali se la puede ver en la Plaza del Salvador brindando por la vida con una cervecita en la mano.

El secreto de su larga vida

Hay quien piensa que la clave o el secreto de su larga vida se debe a esto, a que disfruta de cada día como si fuera el último. A Lali no solo se la puede ver tomando una cervecita en el bar de la esquina también disfruta comiendo marisco, le encanta nos dicen.

Hace unos días le prepararon una fiesta sorpresa en la que pudo soplar las velas, muchas velas, rodeada de familia, amigos y compañeros con los que comparte su día a día. Lali llega a sus 104 años con una lucidez envidiable apenas toma medicación, es autónoma y se encuentra en muy buen estado físico. Uno de los trabajadores de la residencia señala que está ágil porque fortalece sus piernas a diario con ejercicios.

Nacida en Sevilla en 1922, Eulalia, Lali para los amigos, es madre de cuatro hijos. A parte de por su naturalidad y alegría, algo que define a esta sevillana ha sido su pasión por viajar, ha estado en América y ha volado a Roma hasta en tres ocasiones, uno de sus cuatro hijos es piloto de avión.

Más de un siglo de vida da para mucho, hasta en dos ocasiones ha estado casada, aunque en la actualidad se declara enamorada de la vida. Larga vida, Lali.

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Noticias de hoy, martes 7 de abril de 2026

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