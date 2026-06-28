Así actuaba la banda que robó en tres farmacias y un restaurante de Tres Cantos

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres varones como presuntos autores de cuatro delitos de robo con fuerza en establecimientos de Tres Cantos, Madrid, cometidos durante los meses de enero y mayo de este año.

A los arrestados se les atribuye el robo en tres farmacias y en un restaurante de la localidad madrileña, donde supuestamente accedían tras fracturar los cristales de los escaparates o forzar la verja y la puerta de entrada para sustraer las cajas registradoras y el dinero que contenían.

La investigación comenzó a raíz de un robo con fuerza cometido en enero en un restaurante, cuando varias personas encapuchadas forzaron las puertas del establecimiento y se llevaron la caja registradora, que contenía 200 euros en su interior.

Durante los meses siguientes se produjeron otros tres robos en farmacias de Tres Cantos. Según la Guardia Civil, los autores actuaban siempre en horario nocturno y se desplazaban hasta la zona en vehículo. Una vez allí, rompían los escaparates o forzaban los accesos para entrar en los locales y sustraer las cajas registradoras.

Tras el análisis de los hechos, los agentes lograron identificar tres vehículos que habían acudido a la localidad tricantina en el momento en el que se produjeron los robos, así como a los tres presuntos autores materiales.

Además, el trabajo del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Madrid permitió identificar a uno de los implicados, lo que resultó clave para avanzar en la investigación.

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