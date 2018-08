La hijastra de 'la viuda negra' de Alicante: "Me encerraba en el armario y me pinchaba las manos"

Alexandra, la que fuera hija del segundo marido de la detenida, convivió con Conchi desde los 4 hasta los 6 años. Durante todo ese tiempo recuerda que la que fuera su madrastra la maltrataba con crueldad. Relata que en muchas ocasiones la encerraba en el armario y que no la ayudaba cuando la niña decía que quería hacer sus necesidades. "Si me hacía pis encima porque ella no me había ayudado lo esparcía por toda la casa para que mi padre pensara que lo había hecho yo", explica.

La joven ha explicado que no recuerda si le contó a su padre los maltratos, lo que si recuerda es hablar con su madre la cual tomó medidas legales. En ese sentido, explica que su padre decidió separarse de la niña para protegerla por lo que estuvo diez años sin verle."Que me haya separado de él durante tantos años ha hecho que me falte algo", asegura.

Alexandra asegura que cuando se enteró de que Conchi había matado a su pareja no le sorprendió en absoluto. "Una mujer que era capaz de hacerle moratones a una niña de 4 años es perfectamente capaz de matar", destaca. La joven relata que los maltratos de Conchi le marcaron su desarrollo severamente. Alexandra acudió a un psicólogo debido a las pesadillas y ataques de ansiedad que sufría recordando el maltrato sufrido.