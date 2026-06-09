El encuentro entre el papa León XIV y Bad Bunny se hizo realidad en una 'casita' privada en el Bernabéu

Era una de esas imágenes que muchos estaban esperando. La coincidencia en España del papa León XIV y de Bad Bunny había disparado las especulaciones durante los últimos días, y finalmente se ha confirmado que el encuentro entre ambos se produjo este lunes en Madrid.

Tras el acto celebrado en el Bernabéu, el Pontífice saludó al artista puertorriqueño y a varios miembros de su familia en un encuentro privado que se desarrolló lejos de los focos y con la máxima discreción. Pero las fotografías oficiales todavía no han sido publicadas. Según ha trascendido, la intención es reservarlas para el momento más adecuado, ya que el momento en el que salga a la luz la imagen de uno de los artistas más influyentes del panorama musical actual junto al Pontífice promete incendiar las redes.

La fecha del encuentro con la comunidad diocesana de León XIV en el estadio del Bernabéu coincidía con una fecha en la que el artista puertorriqueño no tenía concierto en el Metropolitano.

Una especulación hecha realidad

Son muchas las personas que han aprovechado la presencia del Papa en Madrid y la gira de conciertos de Bad Bunny para acudir a la capital, y el Pontífice lo sabía. Durante el vuelo desde Roma, un periodista le preguntó que dirían los jóvenes si se les planteara la pregunta: "¿Quieres ir a ver a Bad Bunny o quieres ir a ver al papa?". Y él tenía una respuesta clara: "Creo que muchos irían a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá algunos por aquí que hayan venido a ver al papa".

Aunque en ese momento Prevost aún desconocía si este encuentro se iba a hacer realidad debido a la apretada agenda de ambos, el cardenal y arzobispo de Madrid José Cobo ya dejó abierta la posibilidad tras afirmar "las sorpresas son sorpresas", y habló de tender puentes entre personas de ámbitos muy distintos, sin descartar una reunión si ambas partes lo deseaban.

Benito Antonio Martínez Ocasio no se define como practicante, pero tal y como ha comentado en entrevistas anteriores, viene de una familia muy católica.

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