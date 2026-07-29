España ya ha perdido más de 173.000 hectáreas por los incendios: casi seis veces más superficie quemada que hace un año

España registra la peor temporada de incendios de los últimos años.

Los incendios forestales han arrasado ya 173.651,46 hectáreas en España desde el 1 de enero hasta el 28 de julio de 2026, según los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La cifra supone un fuerte incremento respecto al mismo periodo de 2025, cuando habían ardido 29.817 hectáreas.

En apenas un año, la superficie afectada por el fuego ha aumentado en 143.834 hectáreas, lo que significa que España ha quemado casi seis veces más terreno forestal que en las mismas fechas del año pasado.

Se quintuplican los grandes incendios

Otro de los indicadores que refleja la gravedad de esta campaña es el número de grandes incendios forestales, aquellos que superan las 500 hectáreas.

En lo que va de 2026 se han registrado 35 grandes incendios, frente a los 7 contabilizados durante el mismo periodo de 2025. Los datos, todavía provisionales, corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de julio.

Ávila, Madrid, Toledo y Castellón concentran los mayores fuegos

Los incendios que permanecen activos o han sido estabilizados en los últimos días han afectado especialmente a varios puntos del país.

En Ávila se ha producido el mayor incendio registrado hasta la fecha en España, con más de 50.000 hectáreas calcinadas. A ello se suman los fuegos de la Comunidad de Madrid, donde se han visto afectadas alrededor de 28.000 hectáreas, el incendio de Vall d’Uixó (Castellón), con unas 8.500 hectáreas, y el de Toledo, donde el fuego ha arrasado cerca de 2.000 hectáreas.

El Gobierno declarará las zonas afectadas como gravemente dañadas

Ante la magnitud de los incendios registrados durante las últimas semanas, el Gobierno ha anunciado que declarará las áreas afectadas por los últimos fuegos como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, con el objetivo de facilitar las ayudas y la recuperación de los municipios damnificados.