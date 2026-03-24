La jueza responsabiliza al Ministerio de Transición Ecológica del mantenimiento de la pasarela de Santander

La Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, es "la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento" de la pasarela que se rompió y acabó con la vida de seis jóvenes en la playa de El Bocal en Santander.

Así lo ha considerado en un auto la titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander que instruye la causa, según ha dado a conocer el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en una nota de prensa.

Además, ha acordado dirigir acciones penales contra dos funcionarios, el jefe de servicio de proyectos y obras de la Demarcación, y el director de Obras del proyecto de la senda costera en 2014, jefe de este departamento.

Asimismo, subrayan que la Demarcación de Costas "era muy consciente de tal deber de conservación y mantenimiento". En mayo de 2024, un vigilante de este departamento elaboró un informe advirtiendo al jefe del Servicio de Obras "del mal estado de ciertas maderas". Por ello, en julio del mismo se repararon las infraestructuras entre las que se encontraba la pasarela que se rompió a principios de marzo.

Las obras no finalizadas

Una vez estudiada la documentación, la magistrada concluye que "las obras de ejecución de la senda peatonal en modo alguno han finalizado". Explica que la paralización del primer Proyecto de 2012 fue porque Costas decidió resolver el contrato con la empresa adjudicataria por "desistimiento", mientras que el segundo Proyecto de "Finalización" de 2016 no llegó ni a aprobarse.

Además, la instructora prosigue con que "el compromiso municipal asumido por el Ayuntamiento de Santander de hacerse cargo del mantenimiento de tales obras quedaba condicionado o supeditado, lógicamente, a que tales obras finalizaren".

"Son obras no finalizadas ni, por ello, recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander, de forma que era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra, entre ellas, la pasarela objeto de autos, que, como tal, desde el año 2014 se ha hallado en todo momento abierta al público en general sin ningún tipo de restricción", señala la magistrada.

Solicitudes de la jueza

Por otro lado, la jueza también ha solicitado un informe pericial sobre distintos extremos técnicos que ayuden a esclarecer los hechos "del conjunto de lo actuado hasta la fecha concurren serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela". Estas consideraciones de la magistrada se basan en el acta de inspección de la Policía Científica, que en su momento advirtió de que "todos los elementos metálicos de la estructura se encuentran completamente aislados".

No obstante ha acordado que ampliará el objeto del informe pericial solicitado el 13 de marzo, pidiendo que aclaren si en la reparación de Costas, meses después del informe del vigilante, "interviniendo exclusivamente sobre la estructura de madera fue suficiente".

Por ello, "procede, pues, investigar la actuación de aquellas personas que, por el cargo que ostentaban y ostentan, pueden tener responsabilidad directa en su deber de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela".

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