Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Informe policial

Tornillos y soportes "completamente oxidados": así estaba la pasarela de El Bocal tras el derrumbe mortal

La Policía Científica constató un "alto nivel de corrosión" en los anclajes y soportes de la pasarela.

El funeral por la joven de Camargo fallecida en El Bocal de Santander ser&aacute; este jueves

El funeral por la joven de Camargo fallecida en El Bocal de Santander será este juevesEUROPAPRESS

Publicidad

Un agente de la Policía Municipal no trasladó el correspondiente aviso después de que el 112 alertara, 24 horas antes del derrumbe, sobre el mal estado de la pasarela de la playa de El Bocal, en Santander. Un día después, el 3 de marzo, seis jóvenes perdieron la vida y una más resultó herida.

Ahora, el acta de inspección elaborada por la Policía Científica tras lo ocurrido, y a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, revela que los soportes de sujeción y la tornillería que mantenían unidas las partes del puente estaban "completamente oxidados", con zonas con "alta degradación". Los peritos detallan que el deterioro afectaba a todos los anclajes, tanto en la base como en las uniones laterales.

"Se observan todos los soportes de sujeción y la tornillería empleada para la unión de ambas partes del puente completamente oxidados, con ausencia de las zonas de apoyo de los soportes en toda ellas", recoge el informe.

Además añade que en las zonas próximas a los extremos del puente, sobre tierra y roca, "había restos metálicos con alta degradación por óxido, compatibles con el material de los soportes de anclaje de la estructura".

El documento apunta también a la presencia de "un alto nivel de corrosión" en los cuatro puntos de anclaje restantes, sostenidos apenas con un único tornillo desde la plataforma al lateral del puente.

Había "varías grietas"

Según este, la actuación de los agentes de la Policía Científica comenzó el 3 de marzo a las 17.00 horas, poco después del suceso, y finalizó cerca de las 22.30. A esa hora los seis jóvenes, de entre 19 y 22 años, habían fallecido tras el derrumbe del puente.

Estaba ubicado en una zona rocosa y de difícil acceso, con "varias grietas con profundidades aproximadas de doce metros hasta el agua". En una de esas, de 95 metros, estaba el puente de madera y la pasarea. Además, en la llamada del 091 de la Policía Nacional alertaban que había "varios cuerpos flotando en el agua".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El padre de Marta del Castillo felicita a la UCO por el caso de Francisca Cadenas, pero lamenta: "Cuando yo lo pedí me dijeron que había visto muchas películas"

Sin pistas de Francisca Cadenas, desaparecida a 50 metros de su casa en 2017: "No se hizo bien desde el principio"

Publicidad

Sociedad

El funeral por la joven de Camargo fallecida en El Bocal de Santander será este jueves

Tornillos y soportes "completamente oxidados": así estaba la pasarela de El Bocal tras el derrumbe mortal

Enfermero agredido

Juan Pedro, un enfermero agredido: "Mientras preparaba un fármaco, me sacó un machete y me agredió"

Desaparecida Badajoz: Francisca Cadenas

Estas son las claves del caso de Francisca Cadenas: nueve años desaparecida, dos detenidos y un hallazgo perturbador

Antena3 Noticias
Testimonio

Carmen, víctima del detenido por el incendio de Miranda de Ebro: "Me puso la soga y la cadena. Vi la muerte encima"

Iglesia evangélica
Agresión sexual

Denuncian a un pastor evangélico de Barcelona por agresión sexual a una menor: "Empezó a besarla y a quitarla la ropa"

Liberan a seis personas asiáticas que eran explotadas laboralmente en La Rioja
La Rioja

Liberadas seis personas asiáticas reclutadas para trabajar hasta 14 horas al día en La Rioja

La Guardia Civil ha liberado a seis personas de origen asiático, que se encontraban explotadas laboralmente en La Rioja.

Antonio del Castillo, padre de la joven sevillana desaparecida hace 14 años
Marta del Castillo

El padre de Marta del Castillo felicita a la UCO por el caso de Francisca Cadenas, pero lamenta: "Cuando yo lo pedí me dijeron que había visto muchas películas"

Con un mensaje en su perfil de X, el padre de Marta del Castillo lamenta que cuando él pidió la intervención de la UCO en el caso de su hija le contestaron que "había visto muchas películas".

Sin pistas de Francisca Cadenas, desaparecida a 50 metros de su casa en 2017: "No se hizo bien desde el principio"

Los restos óseos hallados en una vivienda de Hornachos corresponden a Francisca Cadenas, desaparecida en 2017

Juan Pablo II celebra misa por la Jornada del perdón

Efemérides de hoy 12 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 12 de marzo?

Las exmonjas de Belorado.

Las exmonjas de Belorado abandonan el monasterio de madrugada horas antes de ser desahuciadas

Publicidad