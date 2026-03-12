Tornillos y soportes "completamente oxidados": así estaba la pasarela de El Bocal tras el derrumbe mortal

Un agente de la Policía Municipal no trasladó el correspondiente aviso después de que el 112 alertara, 24 horas antes del derrumbe, sobre el mal estado de la pasarela de la playa de El Bocal, en Santander. Un día después, el 3 de marzo, seis jóvenes perdieron la vida y una más resultó herida.

Ahora, el acta de inspección elaborada por la Policía Científica tras lo ocurrido, y a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, revela que los soportes de sujeción y la tornillería que mantenían unidas las partes del puente estaban "completamente oxidados", con zonas con "alta degradación". Los peritos detallan que el deterioro afectaba a todos los anclajes, tanto en la base como en las uniones laterales.

"Se observan todos los soportes de sujeción y la tornillería empleada para la unión de ambas partes del puente completamente oxidados, con ausencia de las zonas de apoyo de los soportes en toda ellas", recoge el informe.

Además añade que en las zonas próximas a los extremos del puente, sobre tierra y roca, "había restos metálicos con alta degradación por óxido, compatibles con el material de los soportes de anclaje de la estructura".

El documento apunta también a la presencia de "un alto nivel de corrosión" en los cuatro puntos de anclaje restantes, sostenidos apenas con un único tornillo desde la plataforma al lateral del puente.

Había "varías grietas"

Según este, la actuación de los agentes de la Policía Científica comenzó el 3 de marzo a las 17.00 horas, poco después del suceso, y finalizó cerca de las 22.30. A esa hora los seis jóvenes, de entre 19 y 22 años, habían fallecido tras el derrumbe del puente.

Estaba ubicado en una zona rocosa y de difícil acceso, con "varias grietas con profundidades aproximadas de doce metros hasta el agua". En una de esas, de 95 metros, estaba el puente de madera y la pasarea. Además, en la llamada del 091 de la Policía Nacional alertaban que había "varios cuerpos flotando en el agua".

