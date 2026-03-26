La jueza rechaza las medidas cautelarísimas del padre de Noelia para paralizar la eutanasia

La jueza de la plaza 20 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona ha rechazado este jueves la adopción de las medidas cautelarísimas para paralizar la eutanasia de Noelia. La joven de 25 años espera la ayuda para morir a las 18:00 horas. Estas medidas las había solicitado de última hora Abogados Cristianos, que representa al padre, que se opone a la eutanasia.

El padre de Noelia pedía que se suspendiera la eutanasia hasta que haya una sentencia firme y que se proporcionara un tratamiento psicológico y psiquiátrico a la joven. Noelia sufre un trastorno límite de la personalidad y en 2022 se quedó parapléjica tras intentar suicidarse al precipitarse desde un quinto piso después de sufrir dos agresiones sexuales, una por parte de su exnovio y otra grupal.

La jueza manifiesta que Noelia no forma parte de ese procedimiento penal, por lo tomar una decisión que afecte "a sus derechos fundamentales, le podría producir una situación de indefensión". La vía contenciosa-administrativa para parar la eutanasia ya se ha agotado con las sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y que la capacidad de Noelia a la hora de tomar la decisión "ha sido resuelta tanto en vía administrativa como judicial, por cuya razón no cabe plantearse la necesidad del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico".

Noelia pide una muerte digna

Fue el 10 de abril de 2024 cuando Noelia pidió la eutanasia, y la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) se la aceptó por unanimidad, tres meses después.

El caso de Noelia ha pasado por múltiples instancias, incluyendo el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han confirmado que se han cumplido todas las garantías legales. Pese a los intentos de su padre por frenar el procedimiento, la Justicia ha rechazado someter a Noelia a tratamiento psiquiátrico. Las evaluaciones médicas coinciden en que Noelia es plenamente consciente de su decisión. Tras años de sufrimiento físico y emocional, su voluntad es clara: poner fin a su vida de forma digna.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.