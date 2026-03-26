Abogados Cristianos, sobre Noelia: "La ley no sirve cuando se ofrece la eutanasia antes que un tratamiento cuando su trastorno lo tiene y se lo niegan"

Desde que a Noelia le concedieron la eutanasia sus padres se han opuesto a su decisión. Tras casi dos años de recursos, la barcelonesa de 25 años recibirá esta tarde la eutanasia después de ganar a su padre la batalla judicial. Llevaba una vida marcada por episodios de vulnerabilidad, con una agresión sexual múltiple, que la llevó a intentar quitarse la vida tirándose desde un quinto piso, quedando en silla de ruedas, con dolores y dependencia total.

Cuando sus padres se separaron ella tenía 13 años. En ese tiempo algunas de las experiencias que vivió con la custodia compartida contribuyeron a su estado emocional como esperar a su padre hasta altas horas de la madrugada mientras consumía alcohol.

La Generalitat de Cataluña se hizo cargo de Noelia, y la presidenta de la Fundación Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, culpa al Estado de haber fallado a la joven. "No creo que sus padres hayan fallado a su hija porque de hecho están luchando para que siga con vida, quien a ha fallado es el Estado, el propia sistema".

Por lo que, respecto a este tema, concluye que "no hay que poner el foco en la familia que está haciendo todo lo que puede dentro de sus posibilidades".

Para la presidenta "la ley falla porque el trastorno mental" de Noelia "está relacionado con ideas suicidas", ya que considera tras tirarse de un quinto piso "su capacidad cualitativa está alterada". Entonces, "pedir la eutanasia es una idea suicida más y tiene un 74% de discapacidad por este trastorno mental".

Demostrando que falla

Castellano asegura que su fundación está demostrando "a la ley que lo que está haciendo es que una persona con un trastorno mental que es tratable no se está tratando y la única opción es que se le está dando es acabar con su vida".

"Este es el ejemplo de que la ley no sirve cuando se ofrece la eutanasia antes que un tratamiento cuando su trastorno tiene tratamiento y se lo niegan", manifiesta. Y añade que "la ley de la eutanasia en España no es garantista, va contra las personas con enfermedad mental y las más débiles".

"Se han dicho cosas que no son verdad"

Incluso ha llegado a decir que se ha mentido sobre las enfermedades de Noelia: "Se han dicho cosas que no son verdad, como que tiene una lesión medular intratable e incurable". Recuerda la entrevista en el programa de Antena 3, donde se ve a la joven subiendo escaleras, lo que considera la presidenta de la fundación que "está mejorando" y por lo tanto "no tiene un sufrimiento crónico, no tiene dolores".

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