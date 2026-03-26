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Eutanasia Noelia

Así es el protocolo de la eutanasia que va a recibir Noelia

Noelia recibirá esta tarde la eutanasia en un hospital de Barcelona. El procedimiento, avalado por todas las instancias, sigue un estricto protocolo sanitario que se lleva a cabo en apenas 15 minutos.

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Así es el protocolo de la eutanasia que va a recibir Noelia: tres fármacos y 15 minutos para una muerte asistida | Antena 3 Noticias

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Paula Hidalgo
Publicado:

Noelia Castillo recibirá este jueves a las 18:00 horas de la tarde la eutanasia tras dos años de batalla judicial y médica. El proceso se llevará a cabo en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en Barcelona, bajo supervisión médica. Consiste en la administración de tres fármacos por vía intravenosa: los dos primeros inducen la sedación profunda y el tercero, el más potente, provoca la parada respiratoria. Todo el procedimiento dura aproximadamente 15 minutos y está diseñado para garantizar una muerte sin sufrimiento.

Aunque la ley permite estar acompañado durante la eutanasia, Noelia ha decidido estar sola en la habitación, acompañada únicamente por el médico responsable. Su decisión llega tras un largo proceso judicial que comenzó en 2023 y en el que han intervenido tribunales nacionales y europeos, finalmente avalando que mantiene intactas sus capacidades y que su voluntad es firme.

Dos años de proceso hasta el final

El caso ha pasado por múltiples instancias, incluyendo el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han confirmado que se han cumplido todas las garantías legales. Pese a los intentos de su padre por frenar el procedimiento, apoyado por organizaciones como Abogados Cristianos, la justicia ha rechazado someter a Noelia a tratamiento psiquiátrico.

Las evaluaciones médicas coinciden en que Noelia es plenamente consciente de su decisión. Tras años de sufrimiento físico y emocional, su voluntad es clara: poner fin a su vida de forma digna.

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