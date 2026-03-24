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Noelia concede la única entrevista a dos días de recibir la eutanasia: "Quiero irme en paz y dejar de sufrir"

Noelia sufre una grave lesión medular que le impide moverse de cintura para abajo y le ocasiona dolores intensos. Tras años de lucha, ha conseguido la eutanasia.

Noelia, la joven que recibir&aacute; la eutanasia esta jueves

Noelia, la joven que recibirá la eutanasia esta jueves'Y Ahora Sonsoles'

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Ángela Clemente
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La larga batalla judicial ha terminado y la vida de Noelia tiene las horas contadas. Noelia, de 25 años, tenía reconocido un 67% de discapacidad por problemas de salud mental derivados de un trastorno límite de la personalidad. El 4 de octubre de 2022 intentó suicidarse lanzándose desde un quinto piso. Desde aquel momento, sufre una grave lesión medular que le impide moverse de cintura para abajo y le ocasiona dolores intensos.

"No puedo más"

Noelia

Un comité médico autorizó por unanimidad la muerte de esta joven alegando un dolor y sufrimiento crónicos. Su padre recurrió argumentando que sufre trastornos mentales, pero los tribunales consideran que esto no la incapacita. La lucha de Noelia por conseguir la eutanasia ha sido muy larga, pero ya ha llegado a su fin y hay una fecha en el calendario que le permitirá dejar de sufrir. "Lo he conseguido y a ver si por fin puedo descansar, no puedo más", confiesa la joven en la única entrevista en televisión que ha concedido, en el programa de Antena 3, 'Y Ahora Sonsoles'. Noelia solo desea irse "en paz" y "dejar de sufrir".

"Nadie de mi familia está a favor"

Noelia

Aunque su padre ha tratado de paralizar el proceso en varias ocasiones, ya no caben más recursos, este no podrá reclamar a los tribunales que detengan su muerte. Noelia explica en la única entrevista que ha concedido con el deseo de que se emita antes de su muerte que "nadie de mi familia está a favor" porque es "un pilar" para ellos. "Yo les dejo sufriendo pero, ¿y mi sufrimiento?", destaca la joven. Noelia revela que "siempre" se ha sentido "sola" y en ningún momento "comprendida". No puede más "con los dolores" y lo que le "atormenta la cabeza".

"Si ella no quiere vivir, yo ya no puedo más"

Yolanda Ramos, madre

En esta entrevista, la madre de la joven, Yolanda Ramos, describe el proceso como algo "horrible": "tres años de altibajos, luchando a ver si ella en el ultimo momento dice 'me arrepiento'". Aunque no está conforme con la eutanasia, es consciente de que "si ella no quiere vivir, yo ya no puedo mas". "No estoy confirme con la eutanasia, pero siempre voy a estar a su lado hasta donde ella me permita", finaliza.

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