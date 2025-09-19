Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Investigación Dana

La grabación del Cecopi del día de la Dana que muestra la actitud de Salomé Pradas: "Miguel Polo... no me apetece llamarlo"

La jueza investiga las decisiones que retrasaron las alertas a la población y ordena revisar los vídeos grabados de la reunión del Cecopi.

Salomé Pradas en la reunión del Cecopi

Las imágenes de Salomé Pradas en el Cecopi el día de la Dana: "A mí no me apetece llamarlo" | Antena 3 Noticias

Paula Hidalgo
Publicado:

La gestión de la Dana vuelve a estar en el punto de mira. La jueza que instruye el caso ha tomado declaración al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y ha ordenado revisar las grabaciones de la reunión del Cecopi tras detectar contradicciones en los testimonios.

Polo insiste en que pidió alertar a la población

El presidente de la CHJ ha declarado como testigo de forma telemática y ha asegurado que a las seis de la tarde de aquel día exigió que se alertara a los ciudadanos para que subieran a los pisos altos. Sin embargo, reconoce que no informó sobre la situación del caudal del barranco del Poyo hasta las 18:45 horas. "Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar", decía ante la jueza.

Debate sobre el mensaje de alerta

Según Polo, fue él quien propuso mandar un audio a la población, aunque la alerta se retrasó tras varios debates sobre el contenido. En esas conversaciones, se escuchan frases como la de la consellera Salomé Pradas: "Meterlo en el texto, por favor. Lo del @112GVA", o "¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo? ¿Llamamos? A mí no me apetece llamarlo".

Finalmente, el aviso no se emitió hasta las 20:11 horas. Eduardo García, abogado de Miguel Polo, ha expresado su sorpresa: "Le sorprende que a las 19:00 horas de la tarde no se había mandado absolutamente ningún mensaje".

La jueza pide las grabaciones íntegras

Pradas declaró ante el juzgado que las instrucciones partieron de los técnicos, pero los vídeos apuntan a que fue ella quien marcó la pauta final: "Pongamos también lo de las vías de comunicación. Que solo serán el 112. Twitter oficial de emergencias de la C.Valenciana". La jueza ha solicitado a la televisión valenciana, a Emergencias y a la productora contratada todas las imágenes, editadas o sin editar, en un plazo máximo de tres días.

