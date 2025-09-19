Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Suspendidos los trenes entre Madrid y Barcelona por un incendio próximo a la vía

Se ha suspendido la circulación por ambas vías entre Alcolea del Pinar y Medinaceli.

Imagen de archivo de un tren AVE

Neila Gallego
Suspendida la circulación por ambas vías entre Alcolea del Pinar y Medinaceli debido a un incendio próximo a la vía. El suceso ha afectado a los trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

Así lo ha informado Adif. "Por un incendio próximo a la vía, se encuentra suspendida la circulación por ambas vías entre Alcolea del Pinar y Medinaceli, afectando a los trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona", ha publicado en X, antes Twitter.

Adif ha informado que "los bomberos están actuando en la zona". "El fuego se encuentra en el lado de la vía 1. De momento no se solicita el corte de tensión", han explicado. Sin embargo, minutos después han solicitado el corte de tensión por lo que la circulación se encuentra detenida.

La pasada semana, los servidores informáticos de Adif sufrieron una caída que obligó a detener circulaciones en curso y a mantener en estación trenes que debían salir de Atocha y Chamartín. Adif informó de inmediato en redes de que los sistemas de respaldo estaban operativos y que la circulación se recuperaría de forma gradual.

El corredor Sur (Madrid–Ciudad Real–Sevilla y otras capitales andaluzas) y el Noroeste (Madrid–Valladolid–Galicia) fueron los más afectados; en el Este (Madrid–Barcelona) y Levante (Madrid–Valencia/Alicante/Murcia) el impacto fue menor. Varios usuarios reportaron retrasos superiores a una hora mientras se restablecía el servicio y, durante parte del incidente, los paneles de llegadas y salidas de Atocha y Chamartín no ofrecían información en tiempo real.

