Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendio

Activado el nivel 2 de alerta en Pantón, Lugo, por la proximidad de un incendio a viviendas

El fuego se originó a las 14:16 horas del jueves y por el momento ha calcinado 80 hectáreas.

Imagen del fuego en Pantón

Activado el nivel 2 de alerta en Pantón, Lugo | EFE

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

Un incendio forestal activo en el municipio de Pantón, en Lugo, ha obligado a decretar el nivel 2 de emergencia como medida preventiva por la proximidad del fuego al núcleo de población de Lornís. El fuego ha provocado el corte de la vía del tren entre Monforte y Ourense.

El fuego se originó a las 14:16 horas del jueves. Según las últimas estimaciones trasladadas por la Consellería do Medio Rural, calcina una superficie de 80 hectáreas. Por el momento, se han movilizado hasta el lugar tres técnicos, nueve agentes, 12 brigadas, 10 motobombas, dos palas, ocho helicópteros y ocho aviones. Además, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Laza (Ourense) y Tabuyo (León) se han activado desde sus respectivas bases para colaborar en las tareas de extinción.

Cortes en carreteras y trenes

La circulación de trenes entre Lugo y Ourense permanece interrumpida debido al fuego. Adif no informó del corte de circulación hasta pasadas las 16:30 horas, ante lo que se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera. Además, el incendio llevó a interrumpir a lo largo de la tarde la circulación en la carretera provincial que une Santo Estevo de Ribas de Sul y Ferreira (LUP4103).

Según 112 Galicia, actualmente la carretera está abierta al tráfico aunque con regulación.

Por otra parte, un fuego originado durante esta mañana en Becerreá, en Lugo, en la parroquia de Vilachá, permanece ya controlado. En su extinción trabajan cuatro técnicos, cinco agentes, 11 brigadas, siete motobombas, una pala, siete helicópteros y tres aviones.

El alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, ha asegurado que los núcleos de población más cercanos "no corren peligro". Sin embargo, el nivel 2 de emergencia decretado por la Xunta sigue activado como medida preventiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Sociedad

Imagen del fuego en Pantón

Activado el nivel 2 de alerta en Pantón, Lugo, por la proximidad de un incendio a viviendas

Cuatro años desde la erupción del volcán de La Palma

Las impresionantes imágenes que dejó la erupción del volcán de La Palma después de cuatro años

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025

Ambulancia
Incendios

Muere un hombre de 66 años en un incendio en Villarejo de Órbigo (León)

Pinganillos en el Congreso
Efemérides

Efemérides de hoy 19 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 19 de septiembre?

Concentración a favor de Gaza en el País Vasco
País Vasco

Continúan las protestas en el País Vasco para exigir que se rompan los vínculos institucionales con Israel

Las movilizaciones, sin incidentes, han tenido lugar en las calles de Bilbao, el Parlamento Vasco, y la universidad enmarcadas en la jornada internacional de solidaridad con Palestina.

Parlamentarios europeos investigan en Canarias la crisis migratoria y piden soluciones urgentes
Migración

Parlamentarios europeos investigan en Canarias la crisis migratoria y piden soluciones urgentes

La Comisión visitará varios centros de acogida en el archipiélago.

Un hombre paseando con un perro

Muere con el pulmón perforado tras ser agredido en una discusión sobre perros en Lleida

Marc, el menor desaparecido en Málaga, encontrado en buen estado

Encuentran a Marc, el menor desaparecido en Málaga, y detienen al hombre que estaba con él

iStock-1646505668

Crece el acoso escolar en España: preocupa el ciberbullying y el uso de la IA

Publicidad