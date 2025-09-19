Activado el nivel 2 de alerta en Pantón, Lugo, por la proximidad de un incendio a viviendas

Un incendio forestal activo en el municipio de Pantón, en Lugo, ha obligado a decretar el nivel 2 de emergencia como medida preventiva por la proximidad del fuego al núcleo de población de Lornís. El fuego ha provocado el corte de la vía del tren entre Monforte y Ourense.

El fuego se originó a las 14:16 horas del jueves. Según las últimas estimaciones trasladadas por la Consellería do Medio Rural, calcina una superficie de 80 hectáreas. Por el momento, se han movilizado hasta el lugar tres técnicos, nueve agentes, 12 brigadas, 10 motobombas, dos palas, ocho helicópteros y ocho aviones. Además, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Laza (Ourense) y Tabuyo (León) se han activado desde sus respectivas bases para colaborar en las tareas de extinción.

Cortes en carreteras y trenes

La circulación de trenes entre Lugo y Ourense permanece interrumpida debido al fuego. Adif no informó del corte de circulación hasta pasadas las 16:30 horas, ante lo que se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera. Además, el incendio llevó a interrumpir a lo largo de la tarde la circulación en la carretera provincial que une Santo Estevo de Ribas de Sul y Ferreira (LUP4103).

Según 112 Galicia, actualmente la carretera está abierta al tráfico aunque con regulación.

Por otra parte, un fuego originado durante esta mañana en Becerreá, en Lugo, en la parroquia de Vilachá, permanece ya controlado. En su extinción trabajan cuatro técnicos, cinco agentes, 11 brigadas, siete motobombas, una pala, siete helicópteros y tres aviones.

El alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, ha asegurado que los núcleos de población más cercanos "no corren peligro". Sin embargo, el nivel 2 de emergencia decretado por la Xunta sigue activado como medida preventiva.

