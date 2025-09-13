Más de 800 coches siguen desaparecidos tras la DANA: Los propietarios temen perder las ayudas

En algo más de un mes, se cumple un año de la devastadora DANA que arrasó Valencia. Todos los afectados de las zonas devastadas han tenido que reconstruir su vida, sus negocios, sus viviendas y hasta sus recuerdos. No obstante, todavía quedan muchas personas que no han encontrado su coche.

Tal y como informa el diario 'Levante-EMV', más de 800 vehículos siguen desaparecidos. Al no encontrar sus coches, los propietarios no lo pueden dar de baja y por tanto, no pueden cobrar las ayudas para hacerse con un vehículo nuevo.

Concretamente, estos propietarios se encuentran en "tierra de nadie" y necesitan soluciones. Por ello, esa necesidad de soluciones fue una de las primeras reivindicaciones que las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la DANA llevaron a la primera reunión con la comisionada Zulima Pérez.

Tal y como afirmó el presidente de la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud, Christian Lesaec, en el diario Levante-EMV, "hay 800 coches que seguimos sin saber dónde están".

Sin ayudas del Consorcio

Precisamente, esos vehículos desaparecidos son un problema para sus dueños. Tal y como explican desde Levante-EMV, "los propietarios necesitan acreditar la baja definitiva del vehículo para acceder a las ayudas".

También desde el Consorcio de Compensación de Seguros aparece recogida esta problemática. Tal y como se puede recoger desde el Consorcio, "el Consorcio no puede indemnizar los daños en tanto en cuanto no tenga verificación de los daños en el mismo".

Asimismo, afirma que, "una vez que las campas actualmente habilitadas por los distintos Ayuntamientos se hayan vaciado, el Consorcio analizará, caso por caso, las acciones que llevará a cabo".

Por el momento, y desde el comisionado del Gobierno de España para la DANA, han asegurado que siguen buscando soluciones administrativas o normativas para desbloquear este bucle, que ha sido imposible de resolver por el momento.

Devolver la ayuda

José García es un taxista de Paiporta que tuvo que abandonar su taxi a la salida de su municipio para intentar salvar su vida. En el momento del abandono, hizo fotografías y vídeos a su coche. Con esas fotos y vídeos, pudo cobrar las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros y las de la Generalitat. Ahora, lo ha perdido de vista después de que lo llevaran a una campa en Paiporta.

Cuando vaciaron la campa, su coche ya no estaba. Por ahora, tiene hasta final de año para presentar esa baja que le es imposible obtener y, de lo contrario, tendrá que devolver 4.000 euros en ayudas de la Generalitat.

De esta manera, los propietarios de los 800 vehículos desaparecidos están en un limbo. Tal y como ha lamentado José García en el diario Levante-EMV, "no podemos dar de baja el coche y tampoco la DGT ni el Gobierno nos dan una solución para que esto sea así".

Ante la falta de alternativas, los afectados han decidido organizarse a través de grupos en redes sociales con la esperanza de que alguien haya visto su coche.

