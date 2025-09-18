Alicante
Una mujer de 64 años estrangula a su amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm
Fue otra amiga la que avisó al 112 después de que la presunta autora del crimen le confesara lo ocurrido.
Una mujer de 64 años ha sido detenida por, supuestamente, estrangular con el cable de una aspiradora a otra, de 66, cuando pasaban unos días en un apartamento de Benidorm (Alicante).
Según informa EFE, el crimen ocurrió el miércoles por la noche en un apartamento del barrio del Rincón de Loix, una zona en la que suelen residir turistas británicos. Una tercera mujer de origen británico fue la que llamó al 112 para avisar de que una amiga le había confesado que había matado a otra estrangulándola con el cable de una aspiradora.
Aunque en un principio intervino la policía local, el Cuerpo Nacional de Policía se ha hecho cargo de la investigación para aclarar los detalles de lo ocurrido. Según apunta el diario Levante, el crimen habría tenido lugar tras una discusión entre ambas mujeres pero se desconoce el motivo de ese enfrentamiento.
En la zona aseguran que la víctima tenía un perro y que, cuando la veían sacarlo de paseo parecía "muy amable y agradable".
