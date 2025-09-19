Trump tras el despido de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre Charlie Kirk: "Cualquiera podría reemplazarlo… no tenía talento"

Donald Trump aprovechó la cancelación del programa de Jimmy Kimmel para cargar con dureza contra el cómico y presentador. Preguntado por un reportero sobre a quién le gustaría ver reemplazándolo, el presidente despachó la cuestión con desdén: "Mucha gente. Cualquiera podría reemplazarlo, este tipo no tenía talento. A Kimmel, lo despidieron. Es un loco, pero no tenía talento".

Minutos después insistió en la misma idea, negando que se trate de censura y atribuyendo el cierre a la "falta de talento" del humorista.

El caso Charlie Kirk

La escalada llega tras la polémica por un comentario sobre el asesinato del ideólogo ultraconservador Charlie Kirk. El crimen sacudió a la derecha estadounidense y a gran parte del país.

En las últimas semanas, la investigación ha apuntalado indicios clave contra el principal sospechoso, Tyler Robinson de 22 años: se identificó el ADN en dos objetos, en un destornillador localizado en la azotea desde donde se habría disparado y en una toalla oscura que envolvía un rifle Mauser, así como mensajes en Discord previos a la detención en los que el joven se atribuía el ataque.

Además, el FBI sostiene que hubo una nota previa en la que se leía: "Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar". La Fiscalía ha planteado asesinato con agravantes.

El comentario de Kimmel sobre el asesinato de Kirk, que precipitó la cancelación del programa, multiplicó las críticas desde el campo conservador y desató debates sobre los límites de la sátira y la responsabilidad de las cadenas ante la polarización. Trump, lejos de matizar, reforzó el relato de que no hubo "mordaza" sino "un final merecido" por la falta de calidad del presentador.

¿Qué viene ahora?

La suspensión del programa deja un espacio en la franja nocturna y las quinielas de sustitutos se disparan, aunque por ahora no hay confirmación oficial sobre el reemplazo. Mientras tanto, el caso Kirk continúa su curso judicial con el foco en la cadena de custodia del arma, la autenticidad de los mensajes y la corroboración pericial de la nota.

