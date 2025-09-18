Zapatero se reúne con Puigdemont para abordar el apoyo de Junts a los Presupuestos

El PSOE se va a reunir de manera urgente con Junts. El interlocutor enviado por Pedro Sánchez para tratar con Carles Puigdemont y el mediador internacional es José Luis Rodríguez Zapatero. De esta manera, Zapatero coge el relevo de Santos Cerdán. El encuentro se producirá durante este jueves y el tema principal será el apoyo de Junts a los Presupuestos.

De esta manera, Zapatero asume la interlocución con el bloque duro de Junts cuando peligra la estabilidad parlamentaria del Gobierno.

La portavoz de Junts en el Congreso Miriam Nogueras le decía a Sánchez que no quieren palabras, sino hechos, mientras le preguntaba si cree que podrá seguir gobernando, cuando eso depende, en buena medida, de los siete diputados de Junts.

Esta nueva reunión entre las dos formaciones, que llevan casi dos años reuniéndose mensualmente en Suiza, ocurre apenas tres semanas después del encuentro en Bruselas entre el presidente catalán, Salvador Illa, y Puigdemont y una semana antes de que el Congreso debata la iniciativa sobre el traspaso de competencias a la Generalitat en materia de inmigración.

También hay otros asuntos relevantes sobre la mesa y que podrían ser objetos de este encuentro, como la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont, la oficialización del catalán en Europa, el traspaso de competencias en inmigración, o el techo de gasto, entre otros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.