Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Agresión sexual

Detenidos por agredir sexualmente a dos jóvenes que estaban esperando un taxi de madrugada

Agentes de la Policía Nacional han detenido a los presuntos autores de una agresión sexual ocurrida la madrugada del pasado 8 de agosto en la ciudad de Puerto de la Cruz, en Tenerife.

Taxis de Santa Cruz de Tenerife

Taxis de Santa Cruz de Tenerifeeldia.es

Publicidad

Toñi Galván
Publicado:

Alrededor de las cinco de la mañana, las dos jóvenes se encontraban en la vía pública esperando un taxi para regresar a sus domicilios. Finalmente, aceptaron subirse a un vehículo donde iban los ahora detenidos, que les ofrecieron llevarlas a casa.

Según cuentan las víctimas, los dos ocupantes detuvieron el coche en una zona apartada del núcleo urbano de la ciudad y trataron de forzar sexualmente a las dos jóvenes. Una de ellas consiguió zafarse, tras propinar un fuerte golpe a uno de los agresores. Pudo salir huyendo rápidamente del lugar mientras alertaba de la situación a los servicios de emergencia.

La otra joven que no pudo escapar de la situación y se quedó en el vehículo, fue forzada sexualmente. Cuenta que los dos individuos la dejaron cerca de un bar en el extrarradio del municipio, después de agredirla sexualmente. Allí recibió una primera asistencia.

Los agresores han sido detenidos

Tras recibir la alerta, los agentes policiales comenzaron de forma inmediata las labores de investigación. Primero lograron localizar el vehículo en el que, presuntamente, se cometió el hecho y terminaron de averiguar las identidades de los presuntos autores. Días más tarde se procedió a la detención de ambos y pasaron a disposición judicial. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de los dos autores de los hechos.

En una nota emitida por la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la Policía Nacional y en palabras de su portavoz, Celia Peláez, se insiste e que, con estas detenciones, se reitera el "firme compromiso en la lucha contra los delitos sexuales y en la defensa de los derechos de las víctimas, garantizando que hechos de esta gravedad no queden impunes y recordando la importancia de denunciar cualquier conducta de esta naturaleza".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Una mujer de 64 años estrangula a su amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm

Aspiradora

Publicidad

Sociedad

Coche de la Guardia Civil

Se entrega el hombre armado y atrincherado en su vivienda de Ibiza

Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

El TSJC avala la eutanasia de Noelia pero admite que la familia pueda recurrir

Imagen de archivo de un tren AVE

Suspendidos los trenes entre Madrid y Barcelona por un incendio próximo a la vía

Afectada por el volcán
Volcán La Palma

La vida en La Palma cuatro años después del volcán: "110 familias continúan viviendo en casas de madera y contenedores"

El proyecto Delta transforma La Palma en un laboratorio vivo
La Palma

La Palma mira al mar: el proyecto Delta transforma la isla en un laboratorio vivo

Taxis de Santa Cruz de Tenerife
Agresión sexual

Detenidos por agredir sexualmente a dos jóvenes que estaban esperando un taxi de madrugada

Agentes de la Policía Nacional han detenido a los presuntos autores de una agresión sexual ocurrida la madrugada del pasado 8 de agosto en la ciudad de Puerto de la Cruz, en Tenerife.

Estudiantes durante su preparación para la Universidad
Educación

Estas son las tres carreras universitarias que no deberías estudiar, según ChatGPT

Elegir carrera es uno de los pasos más importantes para cualquier estudiante. Hoy, además de mirar notas de corte o salidas laborales, muchos recurren incluso a la Inteligencia Artificial para orientar su futuro académico.

Un error judicial deja en libertad al capo de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa

Un error judicial deja en libertad al capo de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa

Imagen del fuego en Pantón

Un brigadista evacuado y casi 200 hectáreas arrasadas por el incendio en Pantón (Lugo)

Cuatro años desde la erupción del volcán de La Palma

Las impresionantes imágenes que dejó la erupción del volcán de La Palma después de cuatro años

Publicidad