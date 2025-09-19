Detenidos por agredir sexualmente a dos jóvenes que estaban esperando un taxi de madrugada

Alrededor de las cinco de la mañana, las dos jóvenes se encontraban en la vía pública esperando un taxi para regresar a sus domicilios. Finalmente, aceptaron subirse a un vehículo donde iban los ahora detenidos, que les ofrecieron llevarlas a casa.

Según cuentan las víctimas, los dos ocupantes detuvieron el coche en una zona apartada del núcleo urbano de la ciudad y trataron de forzar sexualmente a las dos jóvenes. Una de ellas consiguió zafarse, tras propinar un fuerte golpe a uno de los agresores. Pudo salir huyendo rápidamente del lugar mientras alertaba de la situación a los servicios de emergencia.

La otra joven que no pudo escapar de la situación y se quedó en el vehículo, fue forzada sexualmente. Cuenta que los dos individuos la dejaron cerca de un bar en el extrarradio del municipio, después de agredirla sexualmente. Allí recibió una primera asistencia.

Los agresores han sido detenidos

Tras recibir la alerta, los agentes policiales comenzaron de forma inmediata las labores de investigación. Primero lograron localizar el vehículo en el que, presuntamente, se cometió el hecho y terminaron de averiguar las identidades de los presuntos autores. Días más tarde se procedió a la detención de ambos y pasaron a disposición judicial. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de los dos autores de los hechos.

En una nota emitida por la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, la Policía Nacional y en palabras de su portavoz, Celia Peláez, se insiste e que, con estas detenciones, se reitera el "firme compromiso en la lucha contra los delitos sexuales y en la defensa de los derechos de las víctimas, garantizando que hechos de esta gravedad no queden impunes y recordando la importancia de denunciar cualquier conducta de esta naturaleza".

