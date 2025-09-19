Ofensiva
Cuarto día de ofensiva total israelí, última hora en directo: Gaza queda incomunicada sin internet ni telefonía
A las 12:00 horas de hoy termina el plazo dado por Netanyahu para que los palestinos abandonen la ciudad de Gaza.
Se recrudece la situación en la Franja de Gaza. Apenas llegan imágenes al no haber teléfono ni internet. A las 12:00 horas de hoy termina el plazo dado por Netanyahu para que los palestinos abandonen la ciudad de Gaza. Mientras, las tropas avanzan.
Estados Unidos ha vetado esta noche en la ONU una resolución para exigir a Israel que permita de inmediato la entrada de ayuda humanitaria. La resolución, que de haber sido aprobada habría sido vinculante para las partes, ha recibido el apoyo del resto de Estados miembros del organismo de Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo, un total de 14.
Diferencias entre líderes internacionales
Mientras tanto, continúan las diferencias entre los líderes internacionales. Sánchez y Merz han exigido a Netanyahu que pare, pero el presidente español insiste en que estamos ante un genocidio y el canciller alemán no lo considera así.
Es cierto que la presión internacional va a más cada día que pasa. El ejemplo es Macron hace solo unas horas. En la televisión pública israelí ha asegurado que ese país "está destruyendo su credibilidad con tantas víctimas en Gaza". Ha acusado al Gobierno de Netanyahu de querer "destruir la posibilidad de los dos Estados".
Mientras tanto, Israel sigue permanece sin inmutarse por mucho que le digan. Y los gazatíes temen que toda vaya a peor tras ver que les han dejado incomunicados. Nadie va a saber qué está pasando.
A las 12:00 horas de hoy se termina el plazo para abandonar Ciudad de Gaza.
