Cuarto día de ofensiva total israelí, última hora en directo: Gaza queda incomunicada sin internet ni telefonía

A las 12:00 horas de hoy termina el plazo dado por Netanyahu para que los palestinos abandonen la ciudad de Gaza.

September 16, 2025, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Displaced Palestinians sit on the ground outside Al-Quds Hospital in Gaza City's Tel al-Hawa neighborhood, fleeing Israeli attacks and searching for shelter in Gaza City, Gaza on September 16, 2025

La ciudad de Gaza queda incomunicada | EUROPAPRESS

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Se recrudece la situación en la Franja de Gaza. Apenas llegan imágenes al no haber teléfono ni internet. A las 12:00 horas de hoy termina el plazo dado por Netanyahu para que los palestinos abandonen la ciudad de Gaza. Mientras, las tropas avanzan.

Estados Unidos ha vetado esta noche en la ONU una resolución para exigir a Israel que permita de inmediato la entrada de ayuda humanitaria. La resolución, que de haber sido aprobada habría sido vinculante para las partes, ha recibido el apoyo del resto de Estados miembros del organismo de Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo, un total de 14.

Diferencias entre líderes internacionales

Mientras tanto, continúan las diferencias entre los líderes internacionales. Sánchez y Merz han exigido a Netanyahu que pare, pero el presidente español insiste en que estamos ante un genocidio y el canciller alemán no lo considera así.

Es cierto que la presión internacional va a más cada día que pasa. El ejemplo es Macron hace solo unas horas. En la televisión pública israelí ha asegurado que ese país "está destruyendo su credibilidad con tantas víctimas en Gaza". Ha acusado al Gobierno de Netanyahu de querer "destruir la posibilidad de los dos Estados".

Mientras tanto, Israel sigue permanece sin inmutarse por mucho que le digan. Y los gazatíes temen que toda vaya a peor tras ver que les han dejado incomunicados. Nadie va a saber qué está pasando.

A las 12:00 horas de hoy se termina el plazo para abandonar Ciudad de Gaza.

Estados Unidos veta una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego en Gaza

September 16, 2025, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Displaced Palestinians sit on the ground outside Al-Quds Hospital in Gaza City's Tel al-Hawa neighborhood, fleeing Israeli attacks and searching for shelter in Gaza City, Gaza on September 16, 2025
Natalia López

Cuarto día de ofensiva total israelí, última hora en directo: Más de 65.100 víctimas civiles en Gaza

Emmanuel Macron, presidente de Francia, sostiene que la ofensiva por parte del Ejército de Israel en la Franja de Gaza está "destruyendo completamente la imagen y credibilidad" de su propio país ante la opinión pública mundial, debido a las cifras de víctimas civiles, que ya suman más de 65.100.

Natalia López

Gaza queda incomunicada sin internet ni telefonía en el cuarto día de ofensiva total israelí, última hora en directo: Pedro Sánchez declara que Netanyahu tiene una "estrategia profundamente equivocada"

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, defiende que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, está emprendiendo una "estrategia profundamente equivocada" y ha declarado que, dada la experiencia que tiene España, al terrorismo no se le puede vencer con un "ataque indiscriminado" hacia la población civil como está ocurriendo en Gaza.

Natalia López

Gaza queda incomunicada sin internet ni telefonía en el cuarto día de ofensiva total israelí, última hora en directo: El veto de Estados Unidos

Estados Unidos ha vetado en el Consejo de Seguridad de la ONU el proyecto de resolución que pedía el alto al fuego de inmediato, de forma incondicional y permanente en la Franja de Gaza, además de la liberación de los rehenes que todavía se encuentran en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas.

Natalia López

Gaza queda incomunicada sin internet ni telefonía en el cuarto día de ofensiva total israelí, última hora en directo: La situación en Gaza empeora

La situación en la Franja de Gaza empeora, no llegan prácticamente imágenes al no haber internet ni teléfonos, pero a las 12:00 horas de hoy termina el plazo dado por Netanyahu para que los palestinos abandonen la ciudad de Gaza. Mientras, las tropas avanzan.

