Muere una estudiante Erasmus española de 20 años atropellada en Nápoles

Una estudiante Erasmus española de 20 años que participaba en dicho programa de intercambio en Nápolesha muerto en la madrugada de este viernes tras ser atropellada por un todoterreno conducido por un joven de 18 años. El accidente se produjo a las 2:00 horas de la madrugada en el corso Umberto I, en pleno centro de la ciudad, cuando la joven estaba cruzando la calle por el paso de peatones.

La chica fue atendida de inmediato por el personal del 118 y trasladada de urgencia al Hospital del Mare, donde falleció pocas horas después a causa de las lesiones sufridas. Estudiaba el Grado en Turismo en la Universidad de León.

Los agentes de la sección de accidentes de tráfico de la Policía Local de Nápoles se desplazaron hasta el lugar del accidente para llevar a cabo las investigaciones necesarias para reconstruir la dinámica exacta de los hechos.

Al conductor del vechículo se le retiró el carné de conducir

El conductor del vehículo fue sometido a pruebas toxicológicas, se le retiró el carné de conducir y el coche fue incautado, señalan los medios italianos.

Ha sido el Consulado español en Nápoles el que ha notificado el fallecimiento a la Universidad de León, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, quienes ya se han puesto a disposición de la familia de la joven de Ponferrada.

La ULE ha trasladado el pésame a los familiares, amigos, compañeros y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a los que ha mostrado todo su apoyo y colaboración en estos momentos de "tristeza y pérdida irreparables", a la vez que ha compartido su dolor y conmoción.

"La Universidad de León está de luto. Esta pérdida deja un vacío imposible de llenar. Era una joven llena de ilusión y entusiasmo, que representaba todo lo mejor de nuestra comunidad académica. Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con su familia, sus amigos y todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla. La recordaremos siempre con cariño y respeto", ha expresado la institución académica.

