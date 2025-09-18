Encuentran a Marc, el menor desaparecido en Málaga, y detienen al hombre que estaba con él

Marc, el menor de 14 años desaparecido desde el lunes en La Cala del Moral, Málaga, ha sido encontrado sano y salvo poniendo fin a varios días de verdadera angustia entre sus familiares.

El adolescente ha sido encontrado este miércoles en la malagueña barriada de 'El Palo' junto a un hombre adulto que ha sido detenido por la Guardia Civil. Los agentes investigan ya qué relación tiene el arrestado con la desaparición del menor, aunque todo apunta a que se trató de una desaparición voluntaria, tal y como ha anunciado Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga. Por ahora, todas las hipótesis siguen abiertas.

Marc desapareció este lunes cuando salió de su casa rumbo a su primer día de instituto, donde debía repetir curso. Sin embargo, nunca llegó a clase. El padre aseguró que el menor había pasado las últimas horas con su abuela después de que sus progenitores salieran de casa para asistir al trabajo.

Esa mañana Marc se mostró "feliz y alegre", aunque llama la atención que metiera en su mochila un pack de seis zumos y varios pantalones. También es llamativo que le pidiera a su abuela que le hiciera varios bocadillos, o que saliera de casa una hora antes de entrar a clase a pesar de vivir a tan solo 500 metros del dentro educativo.

Pero sin duda, el dato más llamativo es el mensaje que Marc escribió a un amigo esa misma mañana desde el móvil de su abuela: "Vamos a reunirnos, que es la última vez que me vas a ver". Una serie de informaciones que hacían pensar que su desaparición podía ser voluntaria.

Afortunadamente, el adolescente ya ha sido encontrado en perfecto estado y ahora se investiga si el adulto con el que se encontraba pudo haberle acogido en su casa. SOS Desaparecidos ya ha desactivado la alerta en redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com