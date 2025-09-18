Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

SOS Desaparecidos

Encuentran a Marc, el menor desaparecido en Málaga, y detienen al hombre que estaba con él

El adolescente de 14 años, hallado en perfecto estado, llevaba en paradero desaparecido desde el lunes, cuando salió de casa para ir al instituto pero nunca llegó.

Marc, el menor desaparecido en M&aacute;laga, encontrado en buen estado

Marc, el menor desaparecido en Málaga, encontrado en buen estadoSOS Desaparecidos

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Marc, el menor de 14 años desaparecido desde el lunes en La Cala del Moral, Málaga, ha sido encontrado sano y salvo poniendo fin a varios días de verdadera angustia entre sus familiares.

El adolescente ha sido encontrado este miércoles en la malagueña barriada de 'El Palo' junto a un hombre adulto que ha sido detenido por la Guardia Civil. Los agentes investigan ya qué relación tiene el arrestado con la desaparición del menor, aunque todo apunta a que se trató de una desaparición voluntaria, tal y como ha anunciado Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga. Por ahora, todas las hipótesis siguen abiertas.

Marc desapareció este lunes cuando salió de su casa rumbo a su primer día de instituto, donde debía repetir curso. Sin embargo, nunca llegó a clase. El padre aseguró que el menor había pasado las últimas horas con su abuela después de que sus progenitores salieran de casa para asistir al trabajo.

Esa mañana Marc se mostró "feliz y alegre", aunque llama la atención que metiera en su mochila un pack de seis zumos y varios pantalones. También es llamativo que le pidiera a su abuela que le hiciera varios bocadillos, o que saliera de casa una hora antes de entrar a clase a pesar de vivir a tan solo 500 metros del dentro educativo.

Pero sin duda, el dato más llamativo es el mensaje que Marc escribió a un amigo esa misma mañana desde el móvil de su abuela: "Vamos a reunirnos, que es la última vez que me vas a ver". Una serie de informaciones que hacían pensar que su desaparición podía ser voluntaria.

Afortunadamente, el adolescente ya ha sido encontrado en perfecto estado y ahora se investiga si el adulto con el que se encontraba pudo haberle acogido en su casa. SOS Desaparecidos ya ha desactivado la alerta en redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El juicio contra Francesco Arcuri es aplazado hasta octubre por cuestiones procesales

Formaliza queja formal

Publicidad

Sociedad

Marc, el menor desaparecido en Málaga, encontrado en buen estado

Encuentran a Marc, el menor desaparecido en Málaga, y detienen al hombre que estaba con él

iStock-1646505668

Crece el acoso escolar en España: preocupa el ciberbullying y el uso de la IA

Aspiradora

Una mujer de 64 años estrangula a su amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm

Buffet de langosta
Narcotráfico

Langostas gigantes, lluvia de billetes y kalashnikovs en mano, así ha celebrado su boda de uno de los mayores capos de la droga

Imagen de archivo de una mujer mirando por un microscopio en un laboratorio.
Ourense

Un vecino de Ourense accederá a una herencia millonaria tras demostrar su paternidad con una prueba de ADN recogida de un escupitajo

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Condenas en 2024

Aumentan las condenas en España casi un 10% por diversos delitos

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informa del aumento del 9,4% en las condenas a adultos en España en 2024, con 306.807 personas sentenciadas. Los delitos más comunes fueron los relacionados con la seguridad vial, lesiones y hurtos, y los delitos sexuales crecieron un 37%.

Detenido tras quemar seis vehículos en Tenerife
Actos vandálicos

Detenido tras quemar seis vehículos en Tenerife de forma intencionada

El presunto autor de los hechos inició de forma intencionada un incendio que calcinó por completo tres de los turismos implicados

Una tienda de Vigo regala cada día una camiseta en apoyo a Palestina: "es nuestra manera de aportar, todo ayuda"

Una tienda de Vigo regala cada día una camiseta en apoyo a Palestina: "es nuestra manera de aportar, todo ayuda"

Colapso en los laboratorios del Hospital de Jerez: 3000 muestras de sangre pendientes por falta de personal

Colapso en los laboratorios del Hospital de Jerez: 3000 muestras de sangre pendientes por falta de personal

Caos en el metro

Caos en el inicio del curso en Ciudad Universitaria por el corte parcial de la línea 6 de metro

Publicidad