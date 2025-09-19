Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Reino Unido

Encuentran muerto en el río Támesis de Londres a Gonzalo Fuentes, un artista malagueño

Se trata de Gonzalo Fuentes, un artista que llevaba varios años residiendo en Londres.

Imagen de Gonzalo Fuentes

Imagen de Gonzalo FuentesJunta de Andalucía

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

Un joven de 30 años, nacido en Málaga, ha sido encontrado muerto en aguas del río Támesis. El suceso ha sido en la ciudad británica de Londres.

Se trata de Gonzalo Fuentes, un artista que llevaba varios años residiendo en Londres y que es hijo del que fuera responsable de Turismo de CCOO. La policía inglesa ha abierto una investigación al respecto.

La policía londinense se ha puesto en contacto con los familiares para comunicarles el hallazgo del cadáver en el río. El consulado en Londres está en contacto directo con la familia, que "está destrozada".

El hallazgo se produjo cuando un ciudadano que paseaba por la zona de Thamesmead avistó a Fuentes en el río. Al momento el ciudadano dio aviso a los servicios de emergencia.

El joven, que trabajaba en un museo en la ciudad inglesa, acababa de pasar sus vacaciones en Málaga y volvió a su residencia en Londres el pasado miércoles. Las primeras hipótesis apuntan a un posible accidente por ahogamiento, aunque se esperan los resultados de la autopsia.

Gonzalo Fuentes

Fuentes nació en Málaga en 1991 y se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Málaga. Completó su formación realizando un máster de Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense de Madrid.

A lo largo de su carrera, su trabajo fue seleccionado y galardonado en certámenes como el 30 premio BMW de Pintura, el XVII Premio Joven Complutense, la Muestra de Artes Visuales Málaga Crea, NordArt 20155, el Premio de pintura de la Universidad de Málaga 2013 y el Griffin Art Prize 2014.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Mundo

Los servicios de Internet y telefonía fija sufren cortes en la ciudad de Gaza por los ataques de Israel

Cuarto día de ofensiva total israelí, última hora en directo: UNICEF denuncia que 2.700 niños desnutridos se quedan sin tratamiento tras un ataque israelí

Ataúd

Acusan a funerarias belgas de comprar cadáveres en residencias de ancianos y un hospital

Los lagartos prefieren las pizza cuatro quesos y a las moscas no les gustan las rayas de las cebras.

Los lagartos son de pizza cuatro quesos y a las moscas no les gustan las cebras, los descubrimientos premiados con los IG Nobel

Imagen de Gonzalo Fuentes
Reino Unido

Encuentran muerto en el río Támesis de Londres a Gonzalo Fuentes, un artista malagueño

Emmanuel Macron
Ofensiva israelí

Macron sostiene que Israel está "destruyendo su imagen y credibilidad" con la ofensiva en Gaza

Donald Trump en un avión
Trump

Trump tras el despido de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre Charlie Kirk: "Cualquiera podría reemplazarlo… no tenía talento"

El expresidente redobla su ataque al presentador después de la cancelación del programa y niega censura: "Kimmel, mira, lo despidieron. Es un loco, pero no tenía talento".

EEUU veta una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego en Gaza
Ofensiva

Estados Unidos veta una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego en Gaza

La resolución ha recibido el apoyo del resto de Estados miembros del organismo de Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo, un total de 14.

El Ejército de Israel lanza su ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza

Tercer día de ofensiva total en Gaza: Hamás convoca para este fin de semana "marchas de la ira" en todo el mundo para frenar la ofensiva en Gaza

Avión aterrizando en una imagen de archivo

Un controlador aéreo se queda dormido y obliga a un avión a dar vueltas sobre el Mediterráneo

Imagen de una montaña rusa

Muere un chico tras montarse en la montaña rusa 'Stardust Racers' del parque Epic Universe de Universal

Publicidad