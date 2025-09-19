Encuentran muerto en el río Támesis de Londres a Gonzalo Fuentes, un artista malagueño

Un joven de 30 años, nacido en Málaga, ha sido encontrado muerto en aguas del río Támesis. El suceso ha sido en la ciudad británica de Londres.

Se trata de Gonzalo Fuentes, un artista que llevaba varios años residiendo en Londres y que es hijo del que fuera responsable de Turismo de CCOO. La policía inglesa ha abierto una investigación al respecto.

La policía londinense se ha puesto en contacto con los familiares para comunicarles el hallazgo del cadáver en el río. El consulado en Londres está en contacto directo con la familia, que "está destrozada".

El hallazgo se produjo cuando un ciudadano que paseaba por la zona de Thamesmead avistó a Fuentes en el río. Al momento el ciudadano dio aviso a los servicios de emergencia.

El joven, que trabajaba en un museo en la ciudad inglesa, acababa de pasar sus vacaciones en Málaga y volvió a su residencia en Londres el pasado miércoles. Las primeras hipótesis apuntan a un posible accidente por ahogamiento, aunque se esperan los resultados de la autopsia.

Gonzalo Fuentes

Fuentes nació en Málaga en 1991 y se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Málaga. Completó su formación realizando un máster de Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense de Madrid.

A lo largo de su carrera, su trabajo fue seleccionado y galardonado en certámenes como el 30 premio BMW de Pintura, el XVII Premio Joven Complutense, la Muestra de Artes Visuales Málaga Crea, NordArt 20155, el Premio de pintura de la Universidad de Málaga 2013 y el Griffin Art Prize 2014.

