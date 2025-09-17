La extraña desaparición de Marc y el inquietante mensaje del menor a un amigo: "No me vas a ver más"

Alarma y preocupación en La Cala del Moral, Málaga, por la desaparición de Marcian Campos Perlaza, un joven de 14 años al que se le perdió la pista este lunes cuando asistía presuntamente a clase en su primer día de instituto, donde debía repetir curso.

El adolescente, conocido como Marc, nunca llegó a asistir a su primer día de instituto, y tampoco ha regresado a casa hasta ahora. Además, el menor no lleva teléfono móvil, aunque existen varias claves que podrían ayudar a situarse más cerca de su paradero.

Marc vive con sus padres y con su abuela, la última persona que lo vio antes de salir hacia el instituto la mañana del lunes. El menor metió un pack de zumos en la mochila, además de ropa, y pidió a su abuela que le hiciera varios bocadillos, según las palabras de su progenitor, recogidas por Europa Press.

El menor también pidió a su abuela que le dejara el móvil para mensajearse, al menos, con un amigo. Marco Antonio, padre de Marc, también destaca que ese día salió de casa con una hora de antelación para asistir al instituto, a pesar de que el centro educativo se encuentra a apenas 500 metros de su casa.

"Es la última vez que me vas a ver"

Pero sin duda, el dato más inquietante es el mensaje que Marc escribió a un amigo: "Vamos a reunirnos, que es la última vez que me vas a ver", a lo que su amigo respondió pidiéndole que "no hiciera nada ilegal ni inapropiado", cuenta el padre del adolescente desaparecido.

Marco Antonio acudió al centro educativo y, tras confirmar que su hijo no se encontraba allí, alertó a la Guardia Civl. 'Alerta Desaparecidos' ha publicado en redes una foto del menor para ayudar a dar con su paradero.

Se trata de un menor de 1,69 de altura, rasgos latinos y pelo largo y oscuro. Cuando desapareció levaba un jersey blanco con capucha, un pantalón gris oscuro y unos botines blancos y azules, además de un reloj negro.

Los agentes investigan si se trata de una desaparición voluntaria al mismo tiempo que intentan estrechar el cerco para dar con su localización.

