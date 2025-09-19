Un hombre secuestrado en Vallecas pide auxilio con mensajes en servilletas: "Necesito ayuda urgente, tiene armas"

Todo empezó cuando se quedó sin hogar y aceptó la invitación de un vecino del barrio, el presunto agresor. Le ofreció quedarse temporalmente en su casa. Se conocían desde hace años e incluso habían quedado alguna vez, por eso la víctima aceptó la oferta. Los hechos han ocurrido en Puente de Vallecas, Madrid.

El secuestrado fue encerrado en el tercer piso del inmueble, sin poder salir y sometido a agresiones físicas y psicológicas. Según 'ABC', tras unos meses de convivencia pacífica, todo cambió cuando su casero se enteró de que iba a recibir una cantidad de dinero. Desde ese momento, le impidió abandonar la vivienda y le quitó el teléfono móvil, llegando incluso a lesionarle. Durante días, los vecinos escucharon gritos, ruidos extraños y golpes procedentes del interior del piso. Uno de ellos contactó con la Policía Nacional el pasado 11 de septiembre, después de recibir las notas lanzadas desde la ventana.

En las notas pedía ayuda para poder salir de ahí, incluso en una de ellas escribió el número de teléfono de sus padres y la dirección donde se encontraba retenido. Escribía: "Necesito que tire la puerta la Policía. Rápido, por favor, es una persona violenta y tiene armas en casa". En otra de las servilletas ponía: "Necesito ayuda urgente. Estoy encerrado, no puedo salir. Llamar a Policía 112. Estoy secuestrado. Me ha pegado, le pido discreción".

Gracias al vecino, la Policía pudo entrar en el domicilio y liberarlo. Presentaba signos de violencia. El agresor tiene 33 años y antecedentes, ha sido acusado por los delitos de detención ilegal y torturas y ya está detenido.

